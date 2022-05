A jubileumi esemény részleteiről hétfőn a művésztelepnek helyet adó műteremben Ludvig Zoltán festőművész és Ludvig Klára házigazda sajtótájékoztatón beszéltek.

– Büszkék vagyunk arra, hogy harmincadszor is elmondhatjuk, készen állunk művészbarátaink fogadására - mondták. – Sőt két új művész, Yusuf Yusuf és Tabassum is képviselteti magát Kendlimajorban. Az indiai házaspár érkezése megtisztelő, hiszen hosszú utat tesznek meg azért, hogy kultúrájukkal gazdagítsák a repertoárt. A művésztelep már önmagában is kultúrsokk a vendégeinknek, de az idén kivételesen sok programmal készülünk, így téve felejthetetlenné számukra az itt töltött két hetet.

A vasárnapi ünnepélyes megnyitón hagyományok szerint a Nagykanizsa város vegyeskara és Tiborcz Iván jazz zenész közreműködik. Június 1-jén (szerda) 17 órakor a kanizsai Plakátházban az egyiptomi Kareem Helmy festőművész kortárs kollekcióját mutatja be. A programok sora kirándulással és horvát zenés esttel folytatódik, június 5-én (vasárnap) 10 órától pedig a nagyközönség előtt is megnyílik a művésztelep. Ezután június 7-én (kedd) "Csuta70" címmel Csuta György festőművész gyűjteményes kiállítása nyílik a HSMK-ban, majd június 11-én (szombat) zárul a művésztábor.