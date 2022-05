Sokszor írtunk már a csapatról, amely két nagykanizsai kötődésű taggal is bír Czupi Áron (dob) és Vizeli Máté (brácsa) személyében. Mivel a tagok egyenként és a zenekar összességében is nagyon fiatal, óriási elismerés, hogy a 2022-es Fonogram-zsűri a Góbé Zenekar "Bartók 44 Duó" című lemezének ítélte oda az év hazai világ-, vagy népzenei albuma, hangfelvétele kategória díját.

- Az új albumunk az év elején jelent meg. Az előzményekről tudni kell, hogy a zenekar 2020-ban két tagváltáson esett át, tehát ez az első lemez az új felállásban - bocsátotta előre Vizeli Máté. - Kicserélődött az énekes és a bőgős személye, ami egyfajta zenei arculatváltást is eredményezett. Ez főleg abban tetten érhető, hogy új bőgősünk, Hegyi Zoltán elsősorban nem népzenész, hanem jazz-zenész, emiatt sokkal jobban együtt tud működni Áronnal. Ebből fakadóan megváltozott a muzsikánk zenei alapja, groove-központú lett. Eddig inkább népzenei jellegű alapunk volt, amire Áron rádobolt valahogy. Persze, ez is egy út, de úgy érzem, az új szisztémával sokkal jobb, komplexebb lett a zenénk. Ez hallatszik már a legújabb, "Élem" című lemezünkön is. Azt nem merem mondani, hogy megtaláltuk a ránk jellemző stílust, hiszen a világzene folyamatosan változik és átalakul, mindenesetre ez egy fontos szakasza, állomása a munkásságunknak. Szeretünk "kalandozni", s ez amiatt is van, mert mi a feldolgozott népzenei anyagokat igyekszünk meghagyni eredeti stílusukban, karakterükben, tempójukban, úgy, mintha autentikus zenei kíséret szólna mellette. Mindehhez hozzáadunk egy olyan könnyűzenei kíséretet, amiről azt gondoljuk, hogy illik az adott dalhoz. Ebből adódik az, hogy sokféle stílusban írunk számokat. A Kárpát-medencei népzene ebből a szempontból annyira sokféle, hogy mindegyikhez más és más könnyűzenei kíséretet tudunk tenni. Ezért vannak a számaink között reagge-s, swinges, rockos, esetleg diszkós stílusú zenék - és ezzel nem mondtam el mindent. Ebben különbözünk a többi világzenei zenekartól.

Az elismert album borítója

Forrás: ZH

Vizeli Máté beszélt a Fonogram-díjról is, amellyel az együttes Bartók 44 Duó" című, 2021-ben megjelent lemezét ismerték el.

- Ez a lemez 10 évet ölel fel, szinte már akkor elkezdtünk vele dolgozni, amikor a zenekar megalakult - magyarázta a zenész. - Az a négy ember, aki 2007-ben megalapította a Góbét, klasszikus zenével is foglalkozott, vagy még most is foglalkozik. Ezért mindig nagyon érdekelt minket a nép- és a műzene kapcsolata. A Bartók 44 (hegedű)Duó azért volt nagyon praktikus számunkra, mert volt két hegedűs is a zenekarban, akik klasszikus és népzenét egyaránt játszottunk: Kiss B. Ádám és én. Egervári Mátyással közösen elkezdtük hárman "felderíteni" ezeket a duóknak az eredetijeit, a lemez 44 duója közül 42 eredeti dallamra, tehát népdalra, vagy táncdallamra épül. Elővettük Lampert Vera Népzene Bartók műveiben című tanulmányát, melyben pontosan megtalálható, hogy melyik dal honnét lett felgyűjtve, s ez alapján elkezdtünk belőlük számokat, népzenei összeállításokat készíteni az alapján, hogy melyek származnak egy helyről. Az anyagot 2011 márciusában adtuk elő először. A lemez, ahogy mondtam tavaly jelent meg, s ugyanakkor sor került egy bemutatókoncertre a Bartók-házban. Az album igazi kuriózum, mert a 44 duó forrásanyagát a maga egészében soha, senki nem dolgozta fel, nem rekonstruálta. A rekonstrukció azért szükséges, mert Bartóknak a fonográffal még nem volt lehetősége arra, hogy zenekarokat rögzítsen. Ezért nekünk a zenei kíséretet abból kellett kitalálnunk, hogy az adott muzsika honnét lett felgyűjtve. Nem túlzok, ha azt mondom, hogy a lemez igazi kuriózum, sőt, talán korszakalkotó is. Nagy örömöt okozott mindannyiunknak, amikor megtudtuk, hogy az album miatt jelöltek minket a Fonogram-díjra.

Máté a jövőről szólva elmondta: hamarosan jönnek Nagykanizsára, a kiskanizsai búcsúban lépnek fel. Nemrég pedig Tallinnban szerepeltek, a Tallinn Music Week című programon, ahol egyetlen magyar világzenei együttesként játszhattak.