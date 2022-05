A helyi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület még 2020-ban pályázott a Csoóri Sándor Alaphoz egy népzenei kurzus megtartására, ám miután az a pandémia miatt nem valósulhatott meg, így az irányító hatóság engedélyével átszervezték a programot. Közben Gubinecz Ákost a helyi népdalkör vezetői feladataira is felkérték, így az általa irányított, zalai népzenészekből álló Csádé együttes is csatlakozott a rendezvényhez. Az egész délutánt és estét is lefedő programban népzenei kurzus, daltanítás, valamint táncház is helyet kapott.