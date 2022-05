– Ha visszagondolunk a 60. évforduló óta eltelt időszakra, elsősorban a koronavírus-járvány okozta, minden művészeti együttest érintő nehézségeket kell megemlítenünk, de még előtte fontos változás történt az együttes életében, csatlakozott hozzánk Sándor János karmester. Nagyon sokat köszönhetünk neki, hiszen szakmailag rendkívül magas színvonalra emelte a zenekari munkát. Elfogadják, tisztelik a zenészek, és talán ez a legfontosabb, mert csak olyan ember tudja irányítani a zenekart, akire mindenki felnéz – mondta lapunknak Tóth László. – Örömteli az is, hogy a zenekar tagságában kialakult egy nagyon erős mag a zalai zenészekből, zenepedagógus kollégákból, s már alig kell néhány vendégzenészt hívni más megyékből egy-egy nagyobb szabású előadáshoz.

A járvány ideje alatt online és szabadtéri koncerteket adtak. A képen az Egerszeg Fúvós Kvintett a Dísz téren tavaly augusztusban, a Térzene sorozatban Fotó: ZH-archívum/Pezzetta

A koronavírus-járvány azonban 2020-ban megtörte a lendületet.

– Éppen Prokofjev Péter és a farkas című darabjának bemutatására készültünk, de a járványügyi intézkedések miatt az összes koncert lemondására kényszerültünk. Új területekre kellett eveznünk, hogy folytathassuk a munkát. Első lépésként kivittük a szabadba a klasszikus zenét. Rendeztünk egy #visszavárunk sorozatot, amely szabadtéri zongorakoncertekkel kezdődött, majd szimfonikus előadásokkal folytatódott Zalaegerszegen, Nagykanizsán és Keszthelyen. A kezdeményezést siker koronázta, úgy vettük észre, hogy jó szívvel fogadják az emberek ezeket a kötetlenebb alkalmakat. A szabadtéri fellépéseket tovább folytattuk az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 2019-ben indított térzeneprogram keretében, amely a járvány ideje alatt is lehetőséget adott arra, hogy klasszikus zenei élményekhez jusson a közönség. Tavaly nyáron és ősszel minden hétvégén megvalósítottunk egy-egy koncertet, és kültéri adventi hangversenyeket is tartottunk. Még lesz néhány előadás ebből a sorozatból, legközelebb május 13-án a Dísz téren – említette Tóth László.

A járvány nemcsak a szabadba terelte, hanem az online térbe is a zalaegerszegi szimfonikusokat, és ezt egyáltalán nem bánják. Megvalósult a Zenéről pár percben kisfilmsorozat a YouTube-on. Ezek az ismeretterjesztő előadások elsősorban gyerekeknek szólnak, de a felnőttek körében is vannak követői.

Ifjúsági koncert, 2020, vezényel Sándor János Fotó: ZH-archívum/PU

– Azért is örültünk ennek a sorozatnak, mert az ismeretterjesztő szerepén túl megörökíti, hogy a 2020-as évek elején milyen komolyzenei élet folyt Zalaegerszegen és a megyében, hogy mennyi nagyszerű muzsikus tevékenykedett itt – mutatott rá Tóth László. – A néhány perces filmek után rögzítettük és online közzétettük Schumann a-moll zongoraversenyét, ami már látható az interneten, és visszatükrözi az elmúlt évek szakmai fejlődését. Amint lehetett azonban, visszatértünk a négy fal közé, mert meggyőződésem, hogy olyan komplex élményhez, mint egy hangversenytermi élő koncert, sem a szabadban, sem a világhálón nem juthatnak a komolyzene kedvelői.

Változást hozott a zenekar életében az is, hogy többször elmozdult a könnyebb műfajok felé, játszott a Kaláka együttessel, több alkalommal Szirtes Edina Mókussal és a Szirtes Folk Banddel, legutóbb pedig az Ismerős Arcokkal Zalaegerszegen. Az augusztus 20-i megyeszékhelyi ünnepségen is fellépnek közösen, s a tervek szerint az Erkel Színházban az Ismerős Arcokkal.

Nagy sikert aratott a tavaly nyári nagyszabású filmzenei koncert, amely szintén újdonságnak számított a szimfonikusok történetében. A Liszt-iskola udvarán tartották, mert a járványügyi korlátozások akkor nem tettek lehetővé 500 fősnél nagyobb rendezvényeket. Idén azonban, nyár elején a Dísz téren valósítanak meg a tervek szerint hasonlóan grandiózus filmzenei produkciót, akár több ezer ember meghallgathatja a vetítéssel színesített koncertet.

Természetesen a klasszikus zenére változatlanul nagy hangsúlyt fektet az együttes, valamint a járvány előtt kiválóan működött és most ismét kiteljesedő ifjúsági koncertsorozatra. Az idei év első felében 30 koncert valósul meg a zenekar közreműködésével és szervezésében. Voltak előadások, amelyeken a diákság olyan világsztárokat is hallhatott, mint a Bogányi-zongora megalkotója, Bogányi Gergely zongoraművész, valamint Nagy János, a hazai jazzélet nemzetközi szinten is elismert művésze. Prokofjev Péter és a farkasát sem engedték el a szimfonikusok, ezen a héten kezdődnek az ifjúsági előadásai. Május 26-án pedig Nagykanizsán, a Medgyaszay Házban Mátyás István orgonaművész és Tóth László zongoraművész szólójával játszanak versenyműveket, Händel B-dúr orgonaversenyét és Beethoven c-moll Zongoraversenyét. Május 27-én Zalaegerszegen, a hangversenyteremben megismétlik ezt az előadást.

– A 65 éves jubileumi koncertünket a zene világnapjára, október 1-jére tervezzük – tért át a következő évadra Tóth László. – A Városi Vegyeskarral közösen lépünk fel, s bízunk benne, hogy a jövőben is folytathatjuk a magas színvonalú munkát. Hálásak vagyunk a zalaegerszegi önkormányzatnak, amely anyagilag segíti a működésünket, a Fekete Péter által vezetett kulturális államtitkárságnak, s külön dr. Fülöp Péter művészeti, közművelődési és közgyűjteményi ügyekért felelős helyettes államtitkárnak, hiszen olyan mértékű minisztériumi támogatásokat kaptunk a közelmúltban, amihez hasonlóra eddig nem volt példa. Ezekből tudtuk megvalósítani a filmzenei koncertet, az ifjúsági sorozatot, a térzeneprogramot, az online megjelenést, kitűnő hangversenyzongorát vásárolhattunk a városi hangversenyterembe, s most folyik a város számára a második hangversenyzongora beszerzése, amely a felújított, egykori Korona Szállóban kap helyet.