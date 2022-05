Az 1938-ban született Franc Mesaric ugyanis mind a két városban megfordult, Muraszombat hosszú időn keresztül lakóhelye is volt. Itt alakította ki saját alkotói stílusát, aminek lényegét az egyéni látásmód adta. Mesaric úgy ábrázolt tárgyakat, személyeket, jeleneteket, mintha egy ablakon vagy kulcslyukon keresztül figyelte volna a történéseket. Ezáltal egy rideg, teljesen elidegenedett világot tárt a néző elé, képei magányos és barátságtalan hangulatot tükröztek. A festő nem mechanikusan festette le a valóságot, hanem a valóság sajátos értelmezését és elképzelését alkotta meg. Ezáltal France Bercic Berkoval együtt őket tekinthetjük az első olyan hiperrealista festőknek, akik a mai Szlovénia területén alkotni kezdtek – mondta róla dr. Robert Inhof művészettörténész, a Muraszombati Galéria igazgatója, majd azzal folytatta, hogy a szlovén festő tartalmas és igen magas színvonalú életműve az alkotás iránti alázatának, a töretlen alkotóerőnek és a művészi vágynak, valamint a nehéz időkben történő kitartásnak egyaránt köszönhető.

Bár Franc Mesaric érdeklődését más irányzatok is felkeltették, legjelentősebb korszaka mégis a hiperrealizmushoz köthető, aminek kapcsán bő egy évtizede hazánkba is meghívást kapott. 2011. szeptembere és 2012. januárja között Budapesten, a Ludwig Múzeumban állíthatott ki azon az Édentől keletre című tárlaton, ami a legismertebb kortárs amerikai és kelet-európai hiperrealista alkotók műveit mutatta be.