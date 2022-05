A Nagyrákoson élő, az Őrségi Festőkör tagjaként is ismert Gorza Katalin tárlatát Tóth László művész-tanár nyitotta meg. Elmondta: Gorza Katalin a természetelvű festészet híve, hiszen a témáit többnyire az Őrség természeti szépségét bemutató, vagy a népi építészet remekeinek a megörökítését célzó tájképek, a szinte már-már néprajzi értéket képviselő életképek, továbbá csendéletek adják, de szívesen vállalkozik karakteres emberábrázolások és portrék készítésére is. Tóth László szerint Gorza Katalin festészete, festői látásmódja akár Szinyei Merse Pál művészetével is párhuzamba állítható, hiszen egyrészt mindketten azonos motivációk miatt fogtak kezükbe ecsetet, de képi megfogalmazásuk, kompozíciós látásmódjuk, technikájuk is sok hasonlóságot mutat, annyi különbséggel, hogy Gorza Katalin az akrilt választotta. Festői megfogalmazását ugyanakkor intenzív színhasználat, ebből adódóan gazdag színvilág, illetve erőteljes színkontrasztok jellemzik.

Juhászné Bérces Anikó

Forrás: Gyuricza Ferenc / Zalai Hírlap

A kiállítás megnyitóját követően az Irodalmi Szalon sorozatának újabb rendezvényét tartották az intézmény könyvtári részlegében. A beszélgetős program házigazdája, Bischofné Hesinger Katalin művelődésszervező ezúttal a zalai származású, hosszú időn keresztül Veresegyházán élt, majd három esztendeje Zalalövőre költözött Juhászné Bérces Anikóval beszélgetett a kortárs irodalom szerepéről, lehetőségeiről, embert próbáló időkről, valamint arról is, hogy napjainkban mennyire vállalhatja fel egy költő önmagát. A program vendége bemutatkozásképpen elmondta: 13 éve kezdett el versírással foglalkozni, azóta több mint 450 verset jegyez – ezek többsége az interneten érhető el –, de néhány közülük nyomtatásban, különböző antológiákban is megjelent.