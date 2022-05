Hasonlóan regényadaptáció mind­kettő, a két főhős szexuális kalandjait a középpontba állítva, miközben igyekeznek némi drámát és konfliktust csempészni a cselekménybe. Az 50 árnyalat filmek sem képviselték éppen a legmagasabb színvonalat, ám a 365 nap kifejezetten káros üzenettel bíró, mozgóképként értékelhetetlen valami lett, melyet mégis rengetegen szeretnek. Erről a jelenségről is érdemes beszélni, de kezdjük a filmmel.

A folytatásban Laura (Anna-Maria Sieklucka) és Massimo (Michele Morrone) összeházasodnak, boldogan töltik a mézesheteket, de a munkájára koncentráló férfi hajlamos elhanyagolni nejét. A dolgok tovább bonyolódnak, amikor bejön a kép­be a megcsalás, kialakul egy szerelmi háromszög, s a fényűző gengszter­élet is a visszájára fordul.

Igyekeztem objektíven, elő­ítéletek nélkül nézni a filmet, de már az első néhány percben bizonyították, hogy kutyából nem lesz szalonna. Az esküvőre készülve a két főhős egymásnak esik és egy borzalmas popdalra szexelnek. Laura barátnője rájuk nyit, amire Massimo, hozva a szokásos formáját, szenvtelenül elhinti, hogy „legközelebb te is beszállhatsz”. A nászéjszaka sem különb, a gengszterfőnök a következőképpen fogadja újdonsült feleségét: „Egy órád van, aztán azt csinálok veled, amit akarok.” Erre jön a válasz Laurától: „Nem, én csinálok azt veled, amit akarok.” Az első bő fél órában erre lehet számítani. Rettenetes, kétpercenként váltakozó számokra megy a szex, ami az első alkalommal lehet akár izgalmas vagy intim, de konkrétan semmi más nem történik, és baromi unalmas az egész. Pláne az első rész végén látottak fényében, melyet elintéznek annyival, hogy Laura majdnem meghalt. Eközben iszonyatosan komolyan vetetik magukat az alkotók, de annyira nincs súlya semminek, annyira ostobán van megírva a forgatókönyv, hogy érdemi tétekről ne is álmodjunk. A popdalok persze megállás nélkül szólnak, amitől olyan érzésem volt, mintha egy nevetségesen gagyi videóklipet néznék. Mondvacsinált konfliktusokkal próbálják növelni a tétet, miszerint a nőnek nem tetszik, hogy férje „megköti”. Az a bizonyos megkötés abból áll, hogy Ferrarival furikázik, sétál a tengerparton és néha idő előtt fel kell állnia az asztaltól egy étteremben. A cselekmény második fele minden erejével azon van, hogy valamiféle filmként funkcionáljon és kavarja a szálakat a már említett szerelmi háromszöggel és maffiaszállal. Még akár érdekes kérdéseket is felvethetne, de helyette jönnek a szokásos popmuzsikák és urambocsá’ a finálén már csak röhögni tudtam. Az egy dolog, hogy a színészek eszköztára félelmetesen kicsi, de a Kutyaszorítóban-szerű zárás a nagy leszámolással már tényleg pofátlanul gyenge.

Muszáj kicsit kitérni a film üzenetére, mely nem sokat változott. Őszintén remélem, hogy a rajongók érzik benne az ellentmondást, és kicsit elgondolkodnak rajta. Laura káros és toxikus példakép, egy kitartott némber, aki kikéri magának, hogy tárgyként kezeljék, miközben egy megvehető aranyásó, nulla jellemmel. Modern nőként akar viselkedni és önálló lenni, de csak a patriarchális rendszer mintapéldánya. Ez lenne a követendő példa? Ez az ideális élet? Akinek igen, az felejtse el az emancipációt, ne lobbizzon az egyenjogúságért, mert hőseink azt hírből sem ismerik.

Akinek az első rész tetszett, gyanítom, ez is fog, s lehet példálózni azzal, hogy csak egy erotikus, romantikus limonádéra vágyik az illető, de a 365 nap még mindig véresen komolyan veteti magát, és olyan konklúziót közöl, amely egyértelműen megvetendő. Felszínesség, műbalhék, borzalmas színészi játék, förtelmes zenék, pocsék cselekményvezetés, ami az utolsó negyedórára próbál meg szólni valamiről, és azt is rosszul teszi. Szomorú, hogy készülnek ilyen filmek, de még szomorúbb, hogy van rá igény, és nem fogjuk megúszni harmadik rész nélkül.