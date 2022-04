A zalaszentgróti Csiszár Tiborné 2009 óta működteti alkotóműhelyét, ahol a mézeskalács és a hagyományos zalai cukorperec készítésével lehet megismerkedni. Kéthavonta perecnapokat szervez az érdeklődőknek. Férje, Csiszár Tibor kovács Népi Iparművész a hagyományos kovácsolásból tart évente többször nyílt napot, ahol a régen használt szerszámokat is kézbe foghatják a kíváncsiskodók.

A kiállításon bemutatkozik még az Alsópáhokon működő Sártekerő Fazekasműhely és Galéria, amit 2001 óta működtet Czibor Imre fazekas Népi Iparművész és csapata. Sajátságos technikát alakított ki, edényeit karcolással díszíti, nagy kedvenc a hucul és a betyáros motívum.

Az alkotók rövid bemutatásából látszik, hogy a válogatás azokat fogja össze, akik szakmájukból élnek és folyamatosan megosztják tudásukat az utókorral.

- A mostani időszaki kiállítás azoknak is példaértékű lehet, akik most szeretnék elindítani műhelyüket, kedvet kapnak ahhoz, hogy a kézművességből, népművészeti alkotói munkából éljenek meg – magyarázza Prokné Tirner Gyöngyi intézményegység-vezető, aki a tárlat kurátora is egyben. - Nem véletlen, hogy a program részeként május 7-én, szombaton konferenciát szervezünk. A bárki által látogatható szakmai napon az itt bemutatkozó műhelyek tulajdonosai mesélnek a működésükről, tapasztalataikról. Mellettük szakembereket kértünk fel, így az adóhatóság, a kereskedelmi és iparkamara, a katasztrófavédelem és az önkormányzatok munkatársai adnak tájékoztatást. A hallgatóság választ kaphat tehát arra, hogy mi szükséges a szabályos működéshez, egyáltalán az induláshoz. Sokan még nem tudják, hogy például óriási különbség van aközött, ha valaki csak adószámot kér, mint aki nyilvántartási számmal is rendelkezik.

A ház vezetője hozzátette, minden évben szerveznek több hasonló, megyén átívelő programot, ugyanis 2019 óta – ahogy nevükben is szerepel – már régiós szakmai feladatokat is ellátnak.