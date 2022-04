A költészet napja tiszteletére megrendezett író-olvasó találkozón verseiket mutatták be az érdeklődő közönség előtt, illetve szóltak azok megszületésének körülményeiről is.

A keszthelyi születésű, de évtizedek óta Zalabaksán élő Berkes József több helyen publikált már, öt évvel ezelőtt Tűz voltam címmel önálló verseskötettel is jelentkezett, a közelmúltban pedig az Életet az éveknek irodalmi pályázatán vers kategóriában II. helyezést ért el. Nagy Margit Katalin – aki korábban meseszerzőként volt ismert – viszont most első alkalommal mutatja meg verseit a közönségének. A 170 oldalasra tervezett kötetben Nagy Margit Katalinnak közel ötven, Berkes Józsefnek több mint száz verse kap helyet. Ezek közt lesznek haikuk, de hosszabb költemények is. Témájukat tekintve vegyesek, hiszen – mint azt Berkes József mondta – eddigi életük során számos benyomás vagy ihlet érte őket, s azok a versekre is rányomták bélyegüket.

Az irodalmi estnek dr. Batáry Károly nyugalmazott rédicsi háziorvos személyében volt egy harmadik közreműködője is, ő szintén foglalkozik versírással. Aktív résztvevője annak a Múzsák köszöntésére elnevezésű közösségi médiás csoportnak, amelyet Berkes József hozott létre, ő elsősorban itt osztja meg olvasóival költeményeit.