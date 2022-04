A kanizsai Thúry György Múzeum Varázsos rendhagyás című, október közepéig látható kiállításán jártunk.

Gyanó Szilvia néprajzos-főmuzeológus már két évtizede kutatja az emlékeket, ezért szinte eggyé vált a tárlattal. A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) 1,6 millió forintos támogatásával elkészült, kivételesen színes anyagban a látogató nagy kört tehet meg az esztendő körül. A legtöbb tárgyat a kanizsai múzeum egykori igazgatója, Kerecsényi Edit muzeológus gyűjtötte, a fotók nagy részét szintén ő készítette. De a nemespátrói lelkész, Szomjas Károly is remek képanyagot hagyott hátra, különösen jó érzéke volt a hagyományok feldolgozásához.

A tárlat miliője. Érdemes minden apróságra figyelni és elolvasni a tárgyakhoz tartozó történeteket

Forrás: Szakony Attila / Zalai Hírlap

– A húsvét utáni legjelentősebb dátum április 24., Szent György napja egész Európában a tavasz kezdete – mesélte Gyanó Szilvia. – A Dunántúlon a pásztorok szegődtetésének ideje. Zalában az állatokat kihajtáskor zöld ággal megütögették: „Úgy zsendüljön a jószág, ahogyan a zöld ágon a levél!” Sok helyen a marhákat ekkor hajtották ki először a legelőre, gyakran kapuba fektetett láncon vagy fejszén, ekevason, tojáson át, illetve a gazdasszony kötényén, kifordított szoknyáján keresztül. A Szent György-napi nyírfaággal hajtott marha – a néphit szerint – a vásárban is jobban elkelt. S ehhez a naphoz gyíkokkal, kígyókkal kapcsolatos hiedelmek is fűződnek. A Szent György-nap előtt fogott levelibéka hideglelés gyógyítására és megelőzésére is jó volt. Ugyanígy az ekkor talált pillangó, vakond vagy katicabogár is különféle gyógyító és szerencsehozó praktikák eszközévé válhatott. Például a kiskanizsai hiedelem szerint a boszorkányok reggel korán, napkelte előtt harmatot mennek szedni a megyékre, majd „elszárítják” a tehén tejét. Ezért tűznek a kapura nyírfaágat, mert akkor nem tudnak bemenni. A tárlaton bemutatjuk a grancicát is (varázsló ág) Szentmihályhegyről, mely a szerelmi varázslás eszközeként szolgált: amelyik ágon Szent György napján madarak párosodtak, azzal lehetett varázsolni. Ha egy nő ilyen ággal megérintett egy férfit, az örökké szerelmes lett belé. Az ág 1963-ban került a múzeumba, akkor még sokan hittek benne.

A főmuzeológus hozzátette: van más, kissé bizarr szerelmi varázslásra alkalmas tárgy is, ami első ránézésre egy rozsdás kerek tepsi, de ha ismerjük a kontextust, a hozzá tartozó „sztorit”, mindjárt más szemmel nézzük. Megnevezése „szar­aszaló tepsi”. Az „étetőt” egy nő készítette egészen 1964-ig Nemespátrón. Újságpapírba burkolva vitték neki a rejtélyes „csomagot” a falubeli asszonyok, ő pedig ebben a tepsiben szárogatta. Mikor télen kivette a kenyeret a kemencéből, betette a tepsit, mintha csak szilvát aszalna: „Újhód péntekjin este kiüt a pitarba a talpra és ott kis famozsárban fejszenyéllel megtörte. Mikor megtörte, szitán átszitáta háromszor. Nem mondott semmit, csak fölemelte és megrázogatta a szitát a hold felé. Mikor harmadszor megtörte, akkor olyan volt, mint a zőcségzőggye, ha megég. Azt köllöt valamilyen süteménbe belesütni. Aki azt megötte, az nem maradt el a nőtül, mert nem tudott nélküle élni.”

A húsvéti szentelt sonka csontja az eresz alá dugva a néphiedelem szerint megvédte a házat a vihartól

Forrás: Szakony Attila / Zalai Hírlap

– Ha május, akkor májusfaállítás – folytatta Gyanó Szilvia. – Május elsejére virradó éjszaka állították fel. Két jellegzetes formája van: vagy a lányos házakhoz udvarlásként, elismerésként, vagy a közösségi, azaz középületek, kocsmák elé vitték. Ez általában a legények, legénybandák feladatául szolgált. Május 4-én, Flórián tűzpatrónus, a ház tűzvész elleni védőszentje ünnepén a kemencében nem égett tűz, tiszteletére böjtöt és körmenetet tartottak, néhol képét vagy szobrát a ház homlokzatára helyezték. Göcsejben úgy gyújtottak tüzet, hogy napfelkelte előtt az élőfa vastagabb, száraz ágán át kötelet dobtak és addig húzogatták, míg lángot vetett. A faluban ezután ki-ki erről gyújtott tüzet.

A hónap végére is jutott jeles napból, ez pedig 25-én Orbánhoz fűződik. Zalában úgy tartották, hogy amíg Orbán a kemence hátán ül, a nadrágot nem szabad elhagyni, levetni. A kiskanizsaiak szerint Orbán löki le a macskát a kályháról, azaz már jön a meleg idő. Pölöskefői mondás, hogy „ha Orbán le nem száll a tűzhelyről, akkor lelökik”, vagyis: „jöjjön már a jó idő”. A gutorföldi tréfás hiedelem szerint ő ereszti ki zsákjából a legyeket.

Egy száraz faág – kivételes jelentőséggel bírt egykor

Forrás: Szakony Attila / Zalai Hírlap

A pünkösd ugyancsak nagy ünnepnek számított. Éppen ezért a galamboki pünkösdi szoknya is megtekinthető a tárlaton. Különféle népszokások kötődnek hozzá: a Dunántúlra jellemző pünkösdi királynéjárás késői változatát jegyezte le Kerecsényi Edit Zalakaroson 1953-ban. A 7–12 éves lányok jártak pünkösdöt, kilencen mentek, fehér vagy rózsaszínű ruhát viseltek az elsőáldozási mirtuszkoszorújukkal. A királyné saját kezűleg készítette a koronáját. A házaknál bebocsátást kértek, hogy elénekelhessék köszöntőjüket, majd a végén a két királyhordó háromszor felemelte a királynét, miközben ezt kiáltották: „Ekkora nagy kenderük legyen!” A háziak kisebb ajándékkal köszönték meg a jókívánságokat: tojást, lisztet, esetleg pénzt, pogácsát kaptak a lányok. Ha egy házhoz nem engedték be őket, vagy nem kaptak adományt, ezt kiáltották: „Dűljön el a kender, soha föl ne keljen!”

– Nyárra is jutott jeles nap – fejtegette tovább a titkokat Gyanó Szilvia. – A néphit szerint, ha június 8-án, Medárd napján esik, akkor 40 napig eső áztatja a tájat. Páduai Szent Antalt, az elveszett tárgyak és ügyek, reménytelen helyzetek patrónusaként ismerték, vagyis június 13-án a jókívánságok, a szerencsés szülés, a tengeri betegség, a tengeri vihar, a láz és a marhavész ellen kérték oltalmát. Június 15-én következett Vid, amikor Kiskanizsán a gabona „megszakadt”, sárgulni kezdett a szára. Van, ahol ezt Péter-Pál napjához, máshol pedig Szent Ivánhoz vagy Sarlós Boldogasszonyhoz kötötték. Július 20-án, Illés napján általában zivatart vártak. Amikor villámlás és mennydörgés volt, Illés hajigálta a gonosz angyalokat, lődözött kőpuskájából, futtatta dübörögve a szekerét. A villámcsapástól különféle praktikákkal igyekeztek megóvni magukat és vagyonukat az emberek. A legáltalánosabb védekezés az imádkozás volt – összetett kézzel az udvaron, másutt a ház mellékhelyiségében bezárkózva. Szentelt gyertyát egész Zalában gyújtottak. A néphit szerint a szentelt barka és az úrnapi sátorból származó növények (virág, hársfa- vagy nyírfaág) általánosan óvtak a villámcsapástól. Ezeket többnyire az eresz alá dugták, a húsvéti szentelt sonka csontjával együtt. A barka különösen szentelt gyertya lángjánál elégetve volt hatásos, az úrnapi növények és a szentelt csont a tűzbe dobva, mert a kéményen távozó füst feloszlatta a villámot vagy a jégesőt tartalmazó felhőket. Más elképzelés szerint a füstölés elűzte az ördögöt, és ha nincs ördög a háznál, nem csapott bele a villám. Ahogy a kéményre rakott nyírfaág is jónak számított villám ellen, úgy, mint a szalmazsákba dugott szentelt barka és úrnapi gally.