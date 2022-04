Az író-költőről 2017 októberében számoltunk be először, amikor sorra aratta sikereit a különféle irodalmi pályázatokon. A diadalmenet azóta is folytatódott, szintén az Irodalmi Rádió Az év pedagógus írója pályázatán 2. helyezést ért el, az Országos Mécs László Irodalmi Társaság pályázatán 1. lett, a Magyar Irodalmi Rovat kiírásán pedig a különdíjat érdemelte ki. A Nemzetközi Benedek Elek meseíró pályázaton két egymást követő évben is a döntőbe jutottak meséi. Az Irodalmi Rádió állandó szerzője, a Magyar Alkotók Nemzetközi Egyesülete irodalmi tagozatának tagja. 2019-ben pedig megjelent első novelláskötete A fegyver neve: ember címmel.

Most pedig a "Nekem nem tilthatja meg!" és "Egy szó" című verseivel megnyerte az Irodalmi Rádió pedagógus költők kategóriájának versenyét.

- A közelmúltban kevesebbszer mérettem meg magam irodalmi pályázatokon, azonban amikor megtettem, akkor a lehető legjobb eredményt sikerült elérnem - bocsátotta előre a Kiskanizsai Általános Iskolában tanító Pelesz Alexandra. - Egymás után kétszer vehettem át Budapesten első díjat. Először Az év trubadúrja címet nyertem el – ezt a díjat egyszer már elhoztam, egész pontosan két évvel ezelőtt. Rá egy hónapra pedig megkaptam Az év pedagógus költője címet. Eddig négy könyvem jelent meg, utoljára a Tetőről talpra című életrajzi könyv, amely Bessenyey Zoltán kétszeres Európa-bajnok raliversenyzőről szól, aki egy baleset következtében kerekesszékbe kényszerült. Jelenleg egy ifjúsági kötetem áll szerkesztés alatt. Egy kicsit elhúzódtak az ezzel kapcsolatos munkálatok, mert sok időmet és energiámat felemésztette a pedagógusminősítésre való felkészülés és a portfólióírás. Azonban most már célegyenesben van az új kötet, amely olyan, tinédzsereknek szóló novellákat tartalmaz majd, amelyek teljesen az ő érdeklődési körük és érzelemviláguk köré épül. Szó lesz benne szerelemről, testvéri szeretetről, barátságról, iskoláról, de helyet kap benne egy-két fantasztikus novella is, mert akárcsak ők, én is nagyon szeretek néha elrugaszkodni a valóságtól. Ehhez a kötethez Kepe Arnoldné (Cserfő Bernadett) készített illusztrációkat.

Pelesz Alexandra jelezte: nem csak szerzőként van jelen a kortárs irodalmi életben, aktív tagja a Magyar Alkotók Nemzetközi Egyesületének, ahol jelenleg tiszteletbeli alelnöki posztot tölt be, valamint a próza tagozat vezető helyettese is. Kiadványokba kerülő műveket lektorál, illetve pályázatra érkezett műveket zsűriz és korrektúráz.

- Szívügyem, hogy az arra érdemes kortárs írók, költők művei minél szélesebb körben legyenek ismertek - folytatta. - Olyan fantasztikus és kiemelkedően tehetséges alkotók munkálkodnak a „háttérben” csendesen, akiknek az írásait minden irodalomkedvelőnek ismernie kellene! Csak hogy két ilyen szerzőt említsek: Vernyik László és Kemecsei Gyöngyi, de hosszan sorolhatnám még a neveket. Szeretem tartani a kapcsolatot a kortárs művészekkel, akár barátként, akár „munkával” kapcsolatosan. Együttműködtem például Bucsi Mariannal, akinek bántalmazó kapcsolatról szóló, Ébredés című regényéhez írtam verseket, amelyek az egyes könyvek bevezetői lettek. Terveim közt szerepel egy válogatott kötet kiadása, amely verseimet és novelláimat tartalmazza majd, valamint mindenképpen szeretnék újra regényt, kisregényt is írni. Ezenkívül szeretném elkezdeni iskolai keretek között a tehetséggondozást. A Kiskanizsai Általános Iskolában, ahol tanítok, tervezek jövő évtől egy olyan irodalmi műhelyt indítani, ahol az írás iránt érdeklődő és tehetséges gyerekeket gyűjthetem magam köré, segíthetem őket, hogy megtalálják a saját hangjukat.

A két vers, amelyekért Pelesz Alexandra Az év pedagógus költője címet kapta:

Pelesz Alexandra

Egy szó

Most kicsit hagyjatok magamra...

Hadd bújjak el!

Odakint zord idők járnak.

Ordít az ember és ordítom én is

hogy túlcsordul lassan a bánat!

Hol az a hely? Mondd hol az a világ,

hol szeretni mer még a lélek?

Hol van a templomom, karzatán dallal,

hol nem érzem folyton, hogy félek?

Nincs sehol menedék... nincs mire várni...

Szürkébe fordul a nappal.

A narancsban táncoló alkonyi égbolt

emlék csak... zuhanó angyal

ezernyi tollával hinti a Földet,

meghallod, mit súg a szélbe?

Szeretni... szeretni... egy szó a Messiás!

Imába foglalod végre?

Hagyjatok magamra, hadd legyek csendesen.

Odakint nyugalmam nincsen.

Testemnek fonákján lelkedet simítom

s hallgatom mit búg az Isten...

Pelesz Alexandra

Nekem nem tilthatja meg!

Nekem nem tilthatja meg senki,

hogy a felhők mögött a Napot lássam!

Hogy úgy keljek – még ha minden összedől is –

mint aki táncolni tud a sárban

tocsogva, engem nem bánt a szenny!

Mert tisztaság van… tisztaság idebent…

Nekem nem tilthatja meg senki,

hogy a Pokol mélyén Istent halljam!

Hogy úgy keljek – még ha a világ lángban áll is –

mint aki dalolni tud a zajban

ragadva, engem nem bánt a zűr!

Mert csendesség van… csendesség van legbelül…

Nekem nem tilthatja meg senki,

hogy még lélekből szeressek!

Hogy úgy keljek – még ha a szív megszakad is –

mint aki reméli az öröklétet

Tebenned, nekem nem fáj az űr!

Mert itt vagy velem… itt vagy legbelül…