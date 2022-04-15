Április 15, Péntek

Anasztázia , Tas névnap

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Műsor

3 órája

A zalai mozik pénteki kínálata

ZH

Zalaegerszeg

 

Art Mozi: 16.30 Nyuszi suli – A húsvét mentőakció (német animációs kalandfilm); 18.00 Arany (ausztrál thriller); 20.00 Rohammentő (amerikai akcióthriller)

Cinema City: 10.40, 12.00, 13.30, 14.50, 16.20, 17.40, 19.10, 20.30 22.00 Legendás állatok és megfigyelésük – Dumbledore titkai (amerikai fantasy); 10.00, 16.00 Nyuszi suli – A húsvét mentőakció (német animációs kalandfilm); 20.10 Rohammentő (amerikai akcióthriller); 11.45, 14.15, 16.45, 19.30 Sonic, a sündisznó 2. (amerikai akcó-vígjáték); 18.00, 22.00 Morbius (amerikai akció-horror); 10.00, 13.50 A rosszfiúk (amerikai animációs akció-vígjáték); 11.30 Pirula Panda (amerikai-kanadai animációs vígjáték); 20.00 Halál a Níluson (amerikai krimi-dráma); 13.40 Uncharted (amerikai akciófilm)

 

Nagykanizsa

 

Cinema: 14.30, 17.00 Sonic, a sündisznó 2. (amerikai akció-vígjáték); 15.00, 17.45 Legendás állatok és megfigyelésük – Dumbledore titkai (amerikai fantasy); 15.45 Nyuszi suli – A húsvét mentőakció (német animációs kalandfilm); 17.30 A rosszfiúk (amerikai animációs film); 19.30 Rohammentő (amerikai akcióthriller); 19.45 Arany (amerikai thriller); 20.30 Morbius (amerikai akció-horror) 

 

Hévíz

 

Fontana Filmszínház: Honty Hanna terem: 14.00, 16.00 Sonic, a sündisznó 2. (amerikai akció-vígjáték); 18.00 Morbius (amerikai akció-horror); 20.00 Rohammentő (amerikai akcióthriller); Kisterem: 15.00 Intenzív találkozások (francia dráma); 17.00 Rózsák királynője (francia vígjáték); 19.00 Becsúszó szerelem (magyar vígjáték)

Címkék#mozi#moziműsor#film
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