Április 19, Kedd

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1 órája

A zalai mozik keddi műsora

Mutatjuk a felhozatalt.

ZH

ZALAEGERSZEG 

Art Mozi: 16.30 Nyuszisuli – A húsvét mentőakció (német animációs kalandfilm); 18.00 Arany (ausztrál thriller); 20.00 Rohammentő (amerikai akcióthriller) Cinema City: 10.40, 12.00, 13.30, 14.50, 16.20, 17.40, 19.10, 20.30 Legendás állatok és megfigyelésük – Dumbledore titkai (amerikai fantasy); 10.00, 16.00 Nyuszisuli – A húsvét mentőakció (német animációs kalandfilm); 20.10 Rohammentő (amerikai akcióthriller); 11.45, 14.15, 16.45, 19.30 Sonic, a sündisznó 2. (amerikai akcó-vígjáték); 18.00 Morbius (amerikai akció-horror); 10.00, 13.50 A rossz fiúk (amerikai animációs akció-vígjáték); 11.30 Pirula panda (amerikai–kanadai animációs vígjáték) 

NAGYKANIZSA

Cinema: 14.30, 17.00 Sonic, a sündisznó 2. (amerikai akció- vígjáték); 15.00, 17.45 Legendás állatok és megfigyelésük – Dumbledore titkai (amerikai fantasy); 15.45 Nyuszisuli – A húsvét mentőakció (német animációs kalandfilm); 17.30 A rossz fiúk (amerikai animációs film); 19.30 Rohammentő (amerikai akcióthriller); 19.45 Arany (amerikai thriller); 20.30 Morbius (amerikai akció-horror)

Címkék#mozi#moziműsor
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