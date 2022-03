Noha legutóbbi munkái (Fantomszál, Beépített hiba) jobbára megosztották a közönséget, vitathatatlan, hogy napjaink egyik legkarizmatikusabb és legautentikusabb stílusú direktora ő. A Licorice Pizza személyesebb hangvételű darab, melyben a 70-es évekbe repülhetünk vissza, hogy szerelembe essünk. Gary (Cooper Hoffman) 15 éves talpraesett fiatalember. Tanulás helyett elsősorban a vállalkozásaira koncentrál és mindenféle dolgot ki szeretne próbálni. Megismerkedik a nála tíz évvel idősebb Alanával (Alana Haim), s érezhetően megvan a kémia kettejük közt. A lány mégis inkább barát szeretne maradni, de kétségtelenül élvezi a fiú társaságát. Anderson nem először idézi meg kedvenc korszakát. A Boogie Nightsban és a már említett Beépített hibában is a 70-es évek San Fernando-völgyébe kalauzolt el minket, először a pornóiparon keresztül, majd jött a hippikultúrában mozgó nyomozós körítés, most pedig egy magából kifordult felnövéstörténetnek lehetünk tanúi. Az efféle sztorik mindig is a szívem csücskét jelentették, noha a ténylegesen elmesélt dolgok vékonyka jégen táncolnak. Nem különösebben vannak érzelmi csúcspontok, épkézláb konfliktus, így érzelmileg nem feltétlenül ránt be a film. Ez baj, főleg, ha azt nézzük, hogy kvázi véletlenszerű jelenetek váltogatják egymást, melyekben az a közös, hogy Gary és Alana se veled, se nélküled játékot játszik. Kissé repetitívnek hat az összkép, és a cselekmény mintha nem is haladna semerre. Biztos vagyok benne, hogy Anderson elbeszélői stílusa sokaknak túl távolságtartó, ám ott az érem másik oldala, mellyel bőven tudott kompenzálni.

Ez nem más, mint a hangulat és a karakterek. A korrajz, ahogy a korábbi műveiből megszokhattuk, kifogástalan, másodpercek alatt visszarepülünk a 70-es évekbe. A korkülönbség ellenére a két főhős remekül kiegészíti egymást, Gary határozottsága, magabiztossága átragad az önmagát kereső Alanára, így alkotva ütőképes csapatot.Afiú kész üzletember, mindenkit ismer és hamar eladja magát bárkinek, míg a lány mindenben partner, egyszerre barát, barátnő és anyukafigura. Féltékenységi játékuk iszonyú gyerekes, de nincs ezzel baj, a dolgoknak így kellett történniük. A mellékalakok nemkülönben frappánsak és helyenként fergetegesen viccesek. A japán éttermet vezető fickón hatalmasakat röhögtem, de a kissé agresszív producer, Jon Peters is parádés Bradley Cooper előadásában. A bő 130 perces játékidő nem rövid, mégsem untam, hála annak a bizonyos egyáltalán nem egységes történetmesélési módnak, amit Anderson követ. A végén pedig megvolt az érzelmi reveláció és bizony, nagyon jólesett. Jó látni, hogy a néhány éve elhunyt Philip Seymour Hoffman fia, Cooper is színészkedik. Ez az első szerepe és fantasztikus alakítást nyújt, persze volt kitől örökölni. Alana Haim elsősorban zenészként ténykedik, de most kiderült: színésznek is pazar. Külön érdekes, hogy filmbéli családját a tényleges családja alakítja, közös jeleneteik szintén szuperek. A kisebb szerepekben Bradley Cooper lopja a show-t, de Sean Pennt vagy Tom Waitst is jó volt látni. Nincs kétségem afelől, hogy a Licorice Pizza megosztó darab lesz. Sokan fogják hiányolni a konzisztens történetet és a fajsúlyosabb drámát, megjegyzem okkal, de Anderson megtalálta a módját, hogy így is szerethető legyen a műve. Egy ízig-vérig hangulatfilmet készített, melyben jó elmerülni, kicsit olyan, mintha a Tökéletlen idők keveredne a Volt egyszer egy Hollywooddal. Szerelmeslevél a 70-es évekhez, én pedig élveztem az utazást.