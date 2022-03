A Jókai Mór regényéből készült előadásban az író versei mellett Petőfi költemények is elhangzanak – köztük a Nemzeti dal. A zenét Tolcsvay Béla és Tolcsvay László szerezte.

A darab egy másik változata már színre került a Hevesi színpadán 1986-ban, akkor a legendás Barta Mária játszotta Baradlaynét, aki a férje végrendelkezésével szemben a haza szolgálatára szánja három fiát. A mostani színrevitelben Pap Lujza alakítja özvegy Baradlaynét, s ez ki is jelöli, hogy mennyiben és hogyan lesz más a produkció elődeinél.

– Baradlaynét általában idős nőnek képzeljük, noha Jókai Mórnál mindössze 42 éves a szereplő - mondta Böhm György rendező, amikor még az első próbafolyamat végén faggattuk. – A kitűnő zalaegerszegi színésznő alkata látszólag törékeny, de az ő alakításában Baradlayné erős, kemény, elszánt, energikus anya.

Várkonyi Zoltán legendás filmjét mindenki nagyon ismeri és szereti, ahogy Böhm György is, sőt, ez az élmény is motiválta az adaptáció elkészítésére. A 24 jelenetből álló színpadi változatot egyébként már több, mint ezerszer játszották a magyar színházakban.

Nem ez az egyetlen változat a Kőszívű ember fiai című regényből, maga Jókai Mór is írt belőle egy színdarabot, de az ma már nem felel meg a teátrumi kívánalmaknak. A zalaegerszegi társulattal sokszor együtt dolgozó vendégrendező azt is elárulta, a darab struktúráját illetően ihletőjük volt a Háború és béke Erwin Piscator-féle színházi változata is.

– Mi izgatja napjainkban legjobban a rendezőt a sokszereplős színműből?

– Baradlayné alakján kívül a másik főszereplő: Jenő sorsa határozza majd meg ezt az előadást, aki a darab végére a szemünk előtt válik hőssé.

– Tudnivaló, hogy Böhm György nézőpontja, világlátása, habitusa mindig ígér humort, szarkazmust, iróniát és öniróniát, ezt legutóbb az októberben bemutatott Cigánykerék című előadásban tapasztalhattuk meg. Vajon A kőszívű ember fiai története megengedi-e az ironikus jellegű hangvétel megvillantását?

– Érdemes lesz megfigyelni, hogy az ilyen történeteknél, tragédiáknál, a komoly drámáknál is akkor igazán erős az előadás, akkor plasztikus a kontraszt, ha a fekete mellett ott a fehér is – mondta a színházi pályája kezdetén a zalaegerszegi teátrumban is megfordult Böhm György, hozzátéve: – Akármennyire tragikusak a regényben megalkotott sorsok, úgy gondolom, hogy a hatás sokkal erősebb lesz, ha néha lehet mosolyogni, vagy akár nevetni is.

A rendező azt ígéri, hogy gyönyörű előadást fognak látni a zalai nézők, méghozzá remek szereposztásban: Baradlayné Pap Lujza Domján Edit-díjas, Ödön Bot Gábor, Richárd Ticz András, Jenő Helvaci Ersan David lesz. A főszereplők partnerei a következő színművészek lesznek: Rideghváry Bence Kiss Ernő Jászai-díjas, Plankenhorst Alphonsine Dura Veronika, Plankenhorst Antoinette Debrei Zsuzsanna, Haynau Farkas Ignác Jászai-díjas, Liedenwall Edit Kováts Dóra, Palwitz Ottó Mihály Péter, Aranka Támadi Anita, Pál úr Besenczi Árpád Jászai-díjas.

A díszlet és a jelmezek tervezője Túri Erzsébet, koreográfus Bakó Gábor. Premier március 11-én, e hét pénteken este hét órakor kezdődik.