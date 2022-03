Legutóbb a Luca talán nem volt kiemelkedő darab, de vitathatatlanul szórakoztató, szép és elképesztően hangulatos mozi lett. A Pirula panda esetében is hasonló színvonalra lehetett számítani, ám nem lepne meg, ha Domee Shi rendezése úgy vonulna be a történelembe, mint a stúdió legmegosztóbb műve.

A 2000-es évek elején járunk Kanadában, ahol a kínai származású MeiMei életvidám 13 éves tinédzserként éli napjait. Barátaival az épp aktuális fiúbandát ajnározzák, dolgoznak a hormonok és kezdődik a lázadó korszak. Ez azért különösen bajos, mert MeiMeit szigorú szabályok szerint nevelik, elsősorban édesanyja, ám a lány képes alkalmazkodni. Persze akadnak elfojtott vágyak, álmok, melyek egy idő után kiütköznek hősünkön. Mégpedig úgy, hogy erős érzelmi hatásokra átalakul egy hatalmas vörös pandává.

Shi alkotása hasonló színvonalat és stílust célzott be, mint a tavalyi Luca. Ott is a bennünk élő „szörnyet” használták metaforaként egy felnövéstörténet képében, s az olasz hangulat hatalmasat dobott az összképen. A Pirula panda esetében az ázsiai kultúra kerül előtérbe a családi szállal, az átváltozás ugyanis a família női tagjait sújtó átokként jelenik meg, egyfajta kínai mitológiai elemként. A stúdió egyik legnagyobb mesterművével, az Agymanókkal is párhuzamot mutat a film. Mindkét esetben olyan kislány a főszereplő, aki változáson megy keresztül és az érzelmei nagymértékben befolyásolják a sorsát, illetve szélsőséges reakciók és döntések játszanak közre abban, hogy felfedezze önmagát. A probléma ott kezdődik, hogy a Pirula panda egyik említett filmhez sem képes felnőni. Nem tragédia, ha nem tudja megidézni az Agymanók elképesztő kreatívságát és játékosan használt, mégis végtelenül mély szimbolikáját, és az sem baj, ha nem akkora hangulatbomba, mint a Luca, de a film sok helyen nem működik úgy, ahogy kéne. Lehet példálózni azzal, hogy a másik kultúra, vagy az ellenkező nem miatt, de szó sincs erről. Szimplán nem tudja úgy használni a filmnyelvi eszközöket, hogy egy kiegyensúlyozottan hatásos és erős élménnyel gazdagodjunk. Az első tíz perc rögtön kínszenvedés, MeiMei elviselhetetlenül túljátszott, infantilis pörgésével. Érthető, egy 13 éves lányról van szó, nincs azzal semmi baj, ha így viselkedik, de Shi nem kezeli jól az arányokat, és elsősorban szélsőségeket mutat be. Lépten-nyomon ingerekkel bombáz, hangosan, karakán módon ad elő mindent, ez pedig inkább frusztráló, mintsem szórakoztató. Szerencsére a cselekmény második fele sokkal erősebb, köszönhetően annak, hogy a Pirula panda képes elcsendesedni és valódi érzelmeket produkálni. Egyértelműen a visszafogott jelenetei a legerősebbek, gondolok itt az apukával való beszélgetésre vagy a második rituálé erdős szegmensére. Itt mutatkozik meg, hogy ez egy Pixar-film, ezen a vonalon kellett volna végig mozogni.

Tény, hogy vannak bőven erényei Shi munkájának. Érett, bátor, nem feltétlenül kisgyerekeknek készült (nem véletlen a 12-es karika) történet ez, melyben akadnak pazar húzások, sőt, a végére szépen összeszedi magát és megmelengetni a szívünket. Kár, hogy az infantilis elemeket nem képes jól beépíteni az összképbe, sokszor válik fárasztóvá, illetve a főhős is jóval antipatikusabb a kelleténél. Becsülendő próbálkozás és a koncepció is érdekes, de láthattunk már hasonlót a közelmúltban, sokkal jobb kivitelben.