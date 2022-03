– A tavaszi zsűrizésre 196 alkotással neveztek, ez nagyon nagy szám. Egyfelől a pandémiának tudható be, másrészt talán annak, hogy most érik be a tudásátadó munkánk. A tárgyak több mint fele viselet, ez azt mutatja, hogy országszerte reneszánszát éli a textilek megújítása. A zsűrizésre bárki jelentkezhet, aki szeretné szakmailag megmérettetni alkotásait vagy népi iparművész címét megújítani – tájékoztatott Devecz Zsuzsa, a ZMNE titkára.