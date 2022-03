A 86. életévében járó Vogl Jakabné Pécsváradon él, lánya, Vogl Mária révén kapcsolódik a kisvároshoz, aki nemrég a Salla Művelődési Ház igazgatójaként dolgozott a településen. A szerző távollétében az Életcseppek – Lélekcseppek című köteteket (hiszen már kettő is megjelent belőlük) ő mutatta be a közönségnek. Elmondta: édesanyja sváb származású, nehéz sorsú asszony, akit nemcsak a 20. század viszontagságai viseltek meg, de családi körülményei sem alakultak szerencsésen. Szüleit viszonylag hamar elveszítette, a rokonai kisemmizték, tanulni így nem tudott, takarító- és mosónőként dolgozott. Gyermekeit azonban nagy szeretettel és odaadással nevelte, s így viszonyul embertársaihoz is. Köteteiben is pozitív szemlélettel mutatja be történeteit, anekdotáit, életének árnyoldalairól eddig kevésbé írt. Vogl Mária szerint ezek az írások a készülő harmadik könyvben jelennek majd meg.

Az Életcseppek – Lélekcseppek kötetek kétnyel­vűek, a történetek magyarul és németül is olvashatók. A könyvbemutatón Vogl Mária, valamint barátok és a helyi színjátszócsoport tagjai be is mutattak néhányat.