A szakkör tagjai Halápi Szabina vezetésével heti kétórás foglalkozásokon vesznek részt, ám ennél több időt töltenek kézimunkázással, hiszen otthon is űzhető tevékenységről van szó. A szakkör azonban hasznosabb, hiszen az együttlétek alkalmával egymásnak is tudnak segíteni a résztvevők.

– Amikor a Nemzeti Művelődési Intézet felajánlotta szakköreit, készítettünk felmérést, hogy mire lenne igény, s a kézimunkát, azon belül is a hímzést választottuk – magyarázta Halápi Szabina. – A létszám gyorsan összejött, mivel a faluból többen is foglalkoztak egykor kézimunkázással, bár akad olyan tagunk is, aki most ismerkedik vele.

A már gyakorlottabb résztvevők hozzáteszik: számukra is kínál újdonságot a szakkör, hiszen egyrészt fel tudják eleveníteni a régi tudásukat, de eddig ismeretlen minták is a látókörükbe kerülnek. Annak idején ugyanis főleg kalocsai és matyó mintákkal díszítették a textíliákat. Aki harminc-negyven éve hímzéssel foglalkozott, jószerivel ezeket alkalmazta. A Kárpát-medencei motívumkincs azonban jóval gazdagabb és sokrétűbb, van miből válogatni. Erre a Nemzeti Művelődési Intézet online oktatófilmjei is rávilágítottak. A lispeszent­adorjániak jelenleg a nemzeti kulturális örökséghez tartozó mezőberényi hímzést gyakorolják, hiszen azzal korábban egyikük sem foglalkozott még.

– A szakkör megszervezéséhez a Nemzeti Művelődési Intézet nemcsak az alapanyagot és az eszközöket biztosította, de az oktatóanyagot is a rendelkezésünkre bocsátja – magyarázta a szakkörvezető. – Online oktatás keretében ismerkedünk a különböző tájegységek motívumaival, illetve azzal is, hogy milyen öltésekkel tudjuk azokat kialakítani. Először egy hímzett kiskendőt készítettünk el, most pedig mezőberényi hímzéssel párnahuzatot díszítünk. A következőt együtt választjuk majd ki.

A szakköri program június elejéig tart. Ezen időszak alatt, a heti kétórás foglalkozások során a tagok négy-öt hímzett textíliát szeretnének készíteni. A kész hímzéseket kiállításon mutatják be, várhatóan a község hagyományos pünkösdi fesztiválja keretében.