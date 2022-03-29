1 órája
A zalai mozik keddi kínálata
Zalaegerszeg
Art Mozi: 16.30 A rosszfiúk (amerikai animációs akció-vígjáték); 18.30 Kilakoltatás (magyar filmdráma); 20.15 Kivándorlók (svéd-új-zélandi-dán-norvég történelmi dráma)
Cinema City: 14.10, 16.15, 18.20 A rosszfiúk (amerikai animációs akció-vígjáték); 19.50 Licorice Pizza (amerikai vígjáték); 13.00, 15.40 Pirula Panda (amerikai-kanadai animációs vígjáték); 16.50, 20.00 Batman (amerikai akciófilm); 17.50 Katonadolog (amerikai családi vígjáték); 15.00, 20.30 Halál a Níluson (amerikai krimi-dráma); 13.20, 17.30 Uncharted (amerikai akciófilm); 14.30, 20.10 Vegyél el! (amerikai romantikus vígjáték)
Nagykanizsa
Cinema: 15.15 Pirula Panda (amerikai-kanadai animációs vígjáték); 15.30, 17.30 A rosszfiúk (amerikai animációs akció-vígjáték); 17.15 Batman (amerikai akciófilm); 17.45 Vegyél el (amerikai romantikus vígjáték); 19.30 Licorice Pizza (amerikai vígjáték); 20.00 Kivándorlók (svéd-új-zélandi-dán-norvég történelmi dráma)