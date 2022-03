A Határtalan férfiének című esten a novai Gubinecz Ákos mutatta be tavaly megjelent nagylemezét. Az album határon túli területekről származó dalcsokrokat tartalmaz, köztük muravidéki katonadalokat is. A fiatal népdalénekes ennek apropóján a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézettel közösen Lendvára is tervezett lemezbemutatót, melynek közreműködői Ákos zenekara, a Csádé népzenei együttes mellett Csörsz Rumen István, a Tarsoly zenekar, a Muravidéki Dalárda és a Zeke Band voltak.

– Az elmúlt hónapok és évek folyamatosan nehézségek elé állítottak mindnyájunkat, de igyekeztünk mindig optimisták maradni – mondta Gubinecz Ákos. – Most, amikor háború zajlik a szomszédban, sokunkban felmerül a kérdés: mit tehetünk mi, civil emberek azért, hogy segítsünk a nehéz helyzetbe kerülteken. A zene mindig is a szeretet és a béke jelképe volt, ez napjainkban is így van, így kell ennek lennie. Emiatt úgy döntöttünk, hogy a lendvai lemezbemutató koncerten becsületkassza kihelyezésével lehetővé tesszük, hogy a résztvevők adományaikkal támogassák a háborús menekülteket. Az így összegyűlt összeget pedig személyesen fogjuk eljuttatni a rászorulók megsegítésére.