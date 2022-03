Mint arról korábban beszámoltunk, a közelmúltban sikerrel pályázott a MOL Tehetségtámogató Programra a fiatal művész. A 23 éves Pas Dominika Keszthelyen nőtt fel, szülei korán elengedték azért, hogy a zenével foglalkozhasson. Négy testvére van, akik szintén zenélnek.



- Nagyon hálás vagyok a családomért, sokat tanultam általuk az életről. Tudni kell rólam, hogy igazi álmodozó, romantikus típus vagyok, mindig 1-2 méterrel a föld felett járok, bár ez talán a művészlelkekre úgy általában igaz - kezdte Dominika. - A zene mellett mozgás és tánc nélkül sem tudnék létezni. A sport fontos számomra, atletizáltam, jazzbalettoztam, modern táncot táncoltam, szertornáztam és lovagoltam. Szeretek főzni is, főleg, amikor improvizálni kell. Mondhatni, 110%-on pörgök.

Mindig körülvette a zene

Érdekességképp megjegyezte: a családjukban eddig nem volt zenész, nem is hallgattak klasszikus zenét, mégis ebbe az irányba terelődött.



- 8 éves korom óta furulyázom, Pekár Zsuzsanna és Balázs Árpádné tanítottak meg az alapokra. Pár évvel később ezzel párhuzamosan zongorázni is elkezdtem. A Szombathelyi Művészeti Szakgimnáziumban végeztem, Prehoffer Gábor furulya tanszakán, emellett folytattam melléktárgyként a zongorát, a francia oboát pedig új hangszerként vettem fel - idézte fel a kezdeteket.

A tel-avivi furulyaversenyen

Forrás: ZH

Miért pont a barokk furulya?



- A zeneiskolában a furulya volt az első lehetséges hangszer, amit kipróbálhattam. Zongorázni szerettem volna, de akkor éppen nem nyílt erre lehetőség. Egyáltalán nem bánom, hogy így alakult. Egyre jobban megszerettem, sok fellépési lehetőséget biztosított az iskola számomra, főleg azután, hogy bekerültem a hévízi Musica Antiqua együttesbe. Nagyon sok országban megfordultam nekik köszönhetően. (Belgium, Románia /Erdély/, Horvátország, Csehország, Szerbia, Szlovákia...) Megtetszett, hogy ennyi helyre eljuttat a zene, és ha az adott nyelvet nem is beszélem, a dallamokat mindenki értette és értékelte. Az életem részévé vált a barokk. Ahogy a barokk képzőművészetet és építészetet, a barokk zenét is a díszítettség jellemzi. Minden egyes hang él, old vagy feszít. A hangok egymásutánja olyan számomra, mintha egy virágos mezőn járnék, ahogy díszítek, amerre lépek újabb és újabb virágok jelennek meg. Valahogy így tudnám leírni, mit is jelent számomra ennek a kornak a zenéje. Vannak ugyan kötöttségek, de mégis szabad teret ad az előadóművésznek. Megalkothatja a saját kis virágos kertjét a hangszerével, ez az ami megfogott benne. Szerintem a furulya tökéletes ennek a megfogalmazására.



Jelenleg a bécsi Zeneakadémián tanul, méghozzá a régizene tanszéken.



- Michael Posch és Sheng-Fang Chiu a professzorom. Emellett hangszer és énekpedagógiai szakot kezdtem el két éve tanulni az egyetemen. Mellékszakon pedig barokk oboázom. Hétköznapjaim nagy részét az egyetemi órák, gyakorlás, tanítás, munka és mindezek megszervezése teszi ki. Hétvégente igyekszem hazautazni Magyarországra. Emellett készülök a diplomamunkámmal, előreláthatólag tavasszal már sikerül megszereznem a művész diplomám - mutatott rá életének egyik soron következő, fontos mérföldkövére.

MOL Tehetségtámogató Program

A MOL Tehetségtámogató Programra 2015-ben figyelt fel először. Még abban az évben pályázott.



- Hangszervásárlásra nyújtottam be pályázatot, mivel egy furulyásnak legalább négy különböző hangszer kell. Így kaptam meg az első saját, fából készült hangszerem. Egészen addig az iskolától kölcsönöztem - tette hozzá. - Azóta figyelem a munkásságukat és pályázati lehetőségeiket. Hálás vagyok a programnak, sokat segített és segít a támogatásuk a pályafutásom előremenetelében. A harmadik hangszerem köszönhetem nekik. Ha sikeresen meg tudom valósítani az előírt pályázati programot, akkor még több lehetőségem nyílik az egyetemi vizsgákon, versenyeken és koncerteken a legjobbat nyújtani. Saját karrierem elindításához is nagy lépés.

Az oklevéllel

Forrás: ZH

Tervek a jövőre nézve



Az elkövetkezendő időszakra vonatkozóan egyértelmű célkitűzéseket fogalmazott meg.



- Tökéletesíteném a szakmai tudásom, amit majd később tovább tudok adni a diákjaimnak. A tanári és mesterdiploma megszerzése után szeretnék továbbra is tanítani Ausztriában és Magyarországon is. Gyerekekkel, fiatalokkal nagyon szeretek foglalkozni, számomra egyáltalán nem megterhelő. Nem munkának fogom fel, hivatásomnak érzem. Ezen kívül néhány nemzetközi versenyre szeretnék még eljutni, hogy kipróbálhassam magam. Hosszútávon egy barokk együttes alapítását tervezem, akikkel az ország több pontján felléphetnénk, kulturális eseményeket szervezhetnénk és a barokk zenét népszerűsíthetnénk. Barokk zenei kurzusok lebonyolításában és könnyűzenei projektekben is szívesen részt vennék, hogy a hangszer más körökben szintén megmutatkozhasson.