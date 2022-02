A több hangszeren, így a basszusgitár mellett gitáron is nagyszerűen játszó énekes hosszas előkészületek után tavaly látta elérkezettnek az időt arra, hogy önállóban is bemutatkozzon közönsége előtt. Mint mondotta, szólódalai – amiket BöröczRoli néven jelentet meg – jobban idomulnak korunk elvárásaihoz, ám a Kocsmazajban megismert zenei világtól sem állnak nagyon távol, hiszen mindkettőben önmagát adja.

– Míg a Kocsmazaj zenekar hangzása és stílusa az alterpop világához áll közelebb, addig a BöröczRoli néven megjelenő dalaim sokkal inkább pop-rock dalok lesznek, amelyek egy kis prozódikus szövegmondást, kvázi rapbetétet is tartalmaznak – magyarázta a zenész. – Ilyen volt a bemutatkozó dalom, a tavaly augusztusban megjelent, s nagyszerű visszajelzéseket kapott Szívem húrjain, de ilyen a most elkészült második önálló szerzeményem, a Gondolj rám is, annyi különbséggel, hogy ez még romantikusabb hang­vételű.

Roland hozzátette: maga a dal már jóval Valentin-nap előtt elkészült, s a hétvégén egy klipet is leforgattak hozzá, amiben rajta kívül Horváth-Kercsmár Dóra szerepel még. A felvételek helyszí­néül ezúttal Szombathely városát választották, Roland elképzelése szerint ugyanis repülős és vonatos jelenetek egyaránt lesznek a klipben, ezekhez ­pedig a vasi megyeszékhely kínálta a legoptimálisabb feltételeket.

– A Gondolj rám zenei anyagával decemberben teljesen elkészültem – folytatta az énekes. – Mivel ez egy kifejezetten romantikus töltetű, rendkívül lírai hangvételű szerzemény, rögtön arra gondoltam, hogy Valentin-naphoz időzítve lenne célszerű megjelentetni. A Muzsika TV, az egyik országos zenei csatorna vállalta is a premierjét, de klipet is szerettem volna hozzá, hiszen ma anélkül nehezen tudnak érvényesülni a dalok. A Szombathelyen felvett kisfilm is illeszkedik a dal szellemiségéhez, azaz a szerelemről szól, pontosabban arról a csodálatos érzésről, amikor egy borúlátó ember előtt kinyílik a világ, s minden jóra fordul körülötte.

Roland azt is elmondta, míg a Szívem húrjain úgynevezett imidzsklipet, azaz sztori nélküli kisfilmet kapott, addig a Gondolj rám esetében ragaszkodott ahhoz, hogy egy szívmelengető történet bontakozzon ki. Ezt követelte meg a dal hangulata, míg a szövege arra is lehetőséget kínált, hogy szimbolikus eszközökkel is éljenek a megfilmesítés során. Így a borús hangulatú, fekete-­fehér képekből egyszerre egy színes világ bontakozik ki a néző szeme előtt.

– Közben már egy újabb dalon is dolgozom, ennek Itthon lesz a címe, s a nyáron szeretném megjelentetni – árulta még el a gitáros-énekes. – Az a tervem, hogy legalább félévente egy-egy új dallal jelentkezzem. Az élő fellépések szervezésén is dolgozunk már, május 7-én a zalaegerszegi PopUp Underground klub színpadán lesz egy közös koncertem a többek közt a Csillag Születik című televíziós tehetségkutató versenyből ismert Juhász Marcival, a Nomad zenekar volt énekesével, akivel több tervet is dédelgetünk közösen. Emellett több felkérésem is van a nyári időszakra vonatkozóan, bízom benne, hogy ezeket a koncerteket meg is tudjuk már tartani – mondta reménykedve Roland.