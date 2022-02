A Pannonia Reflections a közép-kelet-európai térség legnevesebb fotóművészeti projektjeinek egyike. A nyolcadik alkalommal meghirdetett pályázatra 61 ország 359 alkotója 5988 képpel nevezett. A fotósok öt kategóriában küldhették be alkotásaikat, ezek közt szerepelt a Pannonia Reflections állandó témájának tekinthető víz, az építészet és a táj, illetve a szabadon választott témájú színes és a szabadon választott témájú monokróm kategória. A legtöbb pályázót – 75 főt – értelemszerűen Szlovénia adta, de hagyományosan Magyarország is rendre az élmezőnyben szerepel, ezúttal 28 fényképész nevezett hazánkból, de pályáztak határon túli, főként erdélyi, valamint Ausztriában élő magyar alkotók is. A beküldött fotókat bíráló háromfős nemzetközi zsűri elnöke, a szlovén Matjaz Cater szerint a közel hatezer kép igen számottevő mennyiség, a Pannonia Reflections ugyanakkor a minőséget tekintve is rendre kiemelkedik a nemzetközi mezőnyből.

A VIII. Pannonia Reflections legjobb képének a szlovén Gradisnik Urska Remény című alkotását választották

– Ezek a képek az élet pillanatait, illetve annak illúzióját ábrázolják, minden nyomorúságával, kicsinyességével, megismételhetetlenségével és fenségességével együtt – mondta a kiállításon látható fotókról. – Ilyen időkben, amikor korlátozásokkal, számos problémával, kihívásokkal küzd társadalmunk, amikor az élet egyre nagyobb tempót diktál, amikor rohamosan változnak az értékek, s mindent a profit és a felszínes emberi kapcsolatok határoznak meg, ilyenkor kell a művészeknek valami másra ráirányítaniuk a figyelmet. El sem tudjuk képzelni, a világban mekkora súlya van egy olyan eseménynek, mint a Pannonia Reflections. A pályázat révén Lendva néhány pillanat erejéig nemzetközi figyelemben részesül, s a világ központjává válik.

Kerekes István Vad tekintet című fotója arany medált kapott

Matjaz Cater arról is beszélt, hogy az utóbbi időben folyamatosan változik a fotósok világa. A technika modernizálódásával, illetve annak egyre inkább elérhetővé, megfizethetővé válásával mindinkább előtérbe kerülnek az amatőr fényképészek, akik közül sokan akár irigylésre méltó minőségű képekkel jelentkeznek. Ez a jelenség a Pannonia Reflections kapcsán is tetten érhető már.

A szervező Pannonia Fotoklub elnöke, Davor Dolencic arról beszélt, hogy a Pannonia Reflections valóban olyan nemzetközi projekt, amelyben az egész világból részt vesznek fotográfusok, s amely három fontos szakmai szervezet, a Nemzetközi Fotóművészeti Szövetség, az Amerikai Fotográfiai Társaság és a Szlovén Fotográfus Szövetség támogatását is élvezi. A pályázat lebonyolítása ennek megfelelően a védnökök szigorú szabályai alapján történik. A felhívásukra beérkezett fotókat nemzetközi zsűri bírálja el, aminek Matjaz Cater mellett ezúttal a szerb Borislav Milovanovic, valamint a horvát Nenad Martic volt még tagja. Az értékelés során a kreativitást, az eredetiséget, valamint a fotók technikai színvonalát vették figyelembe. Ezek alapján – illetve a meghirdetett kategóriáknak megfelelően – díjazták is az alkotásokat, 24 ország 84 fotósának összesen 101 képe kapott valamilyen szintű elismerést. A VIII. Pannonia Reflections legeredményesebb fotósa a szlovén Matelj Peljhan volt, akinek 16 alkotását fogadta be a zsűri, s ezek közül három díjat is kapott. A projekt legjobb képe címet szintén egy szlovén fényképész, Gradisnik Urska Remény című alkotása nyerte el. A díjazott képek között több magyarországi vagy külhoni magyar fotós által készített fotó is szerepel. A legsikeresebb magyar alkotónak ezúttal is – akárcsak egy évvel korábban – a marosvásárhelyi születésű, de 2007 óta Mosonmagyaróváron élő Kerekes István bizonyult, aki – a szabadon választott témájú színes kategóriában – a Nemzetközi Fotóművészeti Szövetség arany medálját nyerte el Vad tekintet című képével, s két további alkotásával is bekerült a díjazottak közé.

A nagykanizsai Szabó Zsolt ugyancsak arany medált kapott képe Forrás: Szabó Zsolt

Ugyanebben a kategóriában a nagykanizsai Szabó Zsolt a Szlovén Fotográfus Szövetség arany medálját nyerte el, az általa készített fotót már bemutattuk lapunkban. Víz kategóriában a Szlovén Fotográfus Szövetség ezüst medálját a söjtöri dr. Simán László vehette át. A közép-zalai település háziorvosaként is dolgozó dr. Simán László egy ideje drónfotózással is foglalkozik, a Mitózis című képe is így készült.

– Ezt a képet a pózvai kavics­bányatónál készítettem 2020 januárjában – mondja lapunknak dr. Simán László. – Akkor jártam ott, amikor a víz felületét jégpáncél borította, s azt egy vékony hóréteg fedte be. Ahogy a hó olvadásnak indul, egy nagyon ritkán, s csak nagyon rövid ideig látható fizikai jelenség jön létre, csillagszerűen ragyogni kezd a fény.

Dr. Simán László Mitózisa

Dr. Simán László a címadást is magyarázza. A mitózis egy biológiai fogalom, sejtosztódást jelent. Ahogy a fotóra rápillantott, elsőre ez jutott eszébe, hiszen kapcsolódik hivatásához is.

– Ezzel a képemmel már több pályázaton sikeresen szerepeltem, többek között egy 2021-es olaszországi, sienai drónfotóversenyen, ahol 20 ezres mezőnyből emelték ki – folytatta a kép alkotója. – Nagyon jóleső érzés, hogy mások, köztük a nemzetközi fotósvilág elismert személyiségei is rácsodálkoznak képeimre. A Pannonia Ref­lections pályázaton rendszerint részt veszek, hiszen egy nagyon színvonalas verseny, ahol önmagában már az elismerésnek számít, ha a zsűri befogadja, kiállításra alkalmasnak tartja egy alkotó képeit. Az pedig, hogy díjjal is elismerik a munkát, valóban felemelő érzés.