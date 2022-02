Öt kiváló művész alkotásait mutatja be a kiállítás, mely egyszerre enged betekintést profi és amatőr alkotók művészetébe. A kiállítók közül Fáner Melinda műveivel eljutott már Nagy-Britanniába, Ausztriába és Szlovéniába is. Legutóbb szülővárosában Zalaszentgróton utcatárlaton találkozhatott a közönség képeivel. A Gutorföldén 2015-ben családjával letelepedő Hidas Attila a festészet mellett írással is foglalkozik, könyve is jelent meg. Korábban sokat festett a szabadban, ma már inkább fotók alapján dolgozik. Csertalakosból egy testvérpár csatlakozott a tárlathoz. A kis falu polgármestere, civilben történelem és rajz szakos pedagógus Jobbágy Zoltán Gutorföldén és Csertalakoson is vezet képzőművészkört, illetve rajzszakkört. Testvére Jobbágy Ferenc autodidakta művésznek nevezi magát. Gimnáziumi évei alatt kötelezte el magát a festészet és a grafika mellett, korábban grafikusként is dolgozott. A Szentpéterföldén élő Mihail Volkov Üzbegisztánban született és a szentpétervári művészeti akadémián diplomázott festőként, több országban is volt már kiállítása.

A megnyitón Nyakas István polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd Matyasovszky Margit a Nemzeti Művelődési Intézet Zala megyei igazgatóságának vezetője méltatta az alkotásokat és az alkotókat.