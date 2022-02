Annyira sokszínű és igényes a kiállítás, hogy az embernek azonnal ölteni volna kedve. A csipkék előtt diskurálva Pozvai Andrea kulturális szervezővel megegyezünk, hogy ezeket a technikákat kitanulni bizony jó kézügyesség, illetve az aprólékos minták miatt kiváló látás szükségeltetik. A csodálatos Győr-Moson-Sopron megyei höveji csipke dísz- és használati tárgyak mellett jórészt zalai és a megyében élő nemzetiségek, valamint a régi történelmi vármegye motívumkincsei jelennek meg a hímzett textíliákon. Jobbra a jól ismert hetési női viselet rekonstrukciója állít meg minket, amit Domján Zsuzsanna készített néhány évvel ezelőtt.

Keszei Sándorné által gyűjtött letenyei mintás terítő. Készítette Kocsisné Koszorús Anikó Hagyományőrző díjas népi iparművészForrás: Katona Tibor / Zalai Hírlap

– Amikor elkészült ez a kiállítótér 2019-ben, felvállaltuk, hogy teret adunk a nyugat-dunántúli népi kézművességnek. Annál is inkább, mivel az alkotóház regionális volta erre a szakmai munkára kötelez minket – tájékoztat Pozvai Andrea. – Ez az első alkalom, hogy a csipkéket és a hímzett alkotásokat együtt mutatjuk be. Vitrinkiállításainkon már találkozhatott egy-két darabbal a látogató, de most együtt érdemes újra végignézni azokat. A hímzéseknél a zalaiak mellett megtaláljuk a horvát motívumokat Molnáriból és Csáktornyáról. Érdekesség, hogy most először mutatjuk a szép színes kávási hímzést. Láthatók továbbá a jól ismert zalai fehérhímzéssel készült darabok, valamint Kocsisné Koszorús Anikó és szakkörének egyik tagja letenyei hímzéses terítőket varrt. Dr. Doba Istvánné a dél-zalai keresztszemes mintával kötényt és asztali futót készített, de nagyon ötletes megoldás a keresztszemes mintás hátizsákja is. A történelmi vármegyét megidézve zalahalápi terítőket, párnákat hímeztek a tagok, valamint átnyúlunk kicsit Somogyba, ahonnan szűrmintákat vettek alapul az asszonyok. Nagyné Kovács Katalin például mappára álmodta meg ezt a mintát.

Berzsán Pálné höveji varrottcsipke terítőjeForrás: Katona Tibor / Zalai Hírlap

A galéria másik részén többek között a gyönyörű, részletgazdag höveji csipkéket mutatják be.

– A Győr-Moson-Sopron megyei Véghné Lőrincz Ágnes csipkekészítő két alkalommal járt nálunk és tartott képzést 2019-ben és 2021-ben. A csipkések nagyon lelkesek voltak, s nemcsak terítőt készítettek, hanem továbbgondolták a tanultakat, így használati tárgyak, karácsonyfadíszek, húsvéti tojásformák, legyezők is születtek.

Bali Jánosné és Nagyné Kovács Katalin népi iparművész zalai-somogyi szűrhímzéses mintával tervezett terítője és irattartó mappájaForrás: Katona Tibor / Zalai Hírlap

A tárlók mellé az alkotóház vezetője, Prokné Tirner Gyöngyi írt a tájegységeket bemutató rövid összegzést. Így többek között a hetési fehér vászonhímzés és a zalai fehérhímzés történetét olvashatjuk. Utóbbinál érdekesség például, hogy az írástudatlan zalai parasztasszonyok hogyan készítették a változatos, tömör és mégis lendületes kompozíciókat. Megtudjuk továbbá, hogy a megyében kettő néprajzi csoport volt, Göcsej és Hetés, míg Zalakomár és környéke, a „muramenti horvát” és a „Nagykanizsa környéki sváb” a táji csoport kategóriába tartoznak.