Illésné Major Julianna kurátor elmondta, az eseményt Fodor Márk, a Helikon Taverna étterem és a Zenit Hotel Balaton vezetője rendezi és finanszírozza mecénásként a kezdetek óta. Leszögezte, „példaértékű a kortárs művészet ilyenfajta támogatása, az alkotás és a bemutatkozás lehetőségének biztosítása”.

A művésztelepnek ezúttal 12 résztvevője volt Ausztriából és Magyarországról; a meghívott török festők a járattörlések miatt nem tudtak eljönni. Az egy hét alatt festmények készültek: a többség akrillal dolgozott, de akadt, aki az olajat választotta.

– A „kulturális híd építése” projekt keretében az irodalmat is beemeltük a témáink közé, ezért van az, hogy egy vers adja meg az alaphangot, aztán mindenki a saját értelmezésében viszi ezt a vászonra – mondta el Illésné Major Julianna.

– Az álomban minden lehetséges, ám azt, hogy a valóságban mi történik, az egyéniségünk, személyiségünk, akaraterőnk, döntésünk is befolyásolja. Törekednünk kell arra, hogy a valós életünk is olyan legyen, mintha egy álom lenne.

Az eddigi telepek képei a hotel szobáiban és közösségi tereiben láthatók, a mostani alkotások pedig az épülő szárny­ban kapnak majd helyet, de előtte egy kiállításon mutatják be azokat.

Illésné Major Julianna a szülők elvesztése miatti két év gyász során minden képét fekete alapra festette, s most is így indult az alkotómunka, de „egyszer csak jött egy inspiráció, s átfestettem színesre”, mesélte, amivel szerinte kinyílt egy lelki kapu. A vászonra hegyek kerültek, ahová ejtőernyőkön érkeznek a házikók, „mint ahogyan mi is érkezünk valahonnét, itt vagyunk, aztán majd megyünk, de fontos, hogy addig legyen színes az álom és a valóság is” – tette hozzá. PBÁ