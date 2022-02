Nem megy a szomszédba a színpadiasságért, és szereti magát előtérbe helyezni, de a királydrámákban kétségtelenül otthon van. Alfonso Cuarón néhány éve készített egy önéletrajzi ihletésű drámát Roma címmel, most pedig Branagh döntött úgy, hogy ehhez a mintához hasonlóan feleleveníti gyermekkorát a Belfastban, mely az idei Oscar-szezon egyik húzócíme.

A 60-as évek végén járunk a címszereplő városban, ahol kis túlzással polgárháborús helyzet uralkodik. A fiatal Buddy (Jude Hill) mégis szeret itt élni munkás­osztálybeli családjával, szívesen jár moziba, vagy játszik az utcán, de az idill megtörni látszik, amikor a folyamatos összetűzések miatt felvetődik, hogy hőseinknek el kell hagyniuk Belfastot.

A Romával vont párhuzam nem véletlen, több helyen is hasonlóságot mutat a két film, a fekete-fehér képi világtól kezdve a család mindennapjain át a városban zajló konfliktusig. Mégis könnyen el lehet különíteni őket, elsősorban a kulturális különbségek miatt. Az ír virtus és hangulat remekül átjön, Branagh nem kerülgeti a forró kását, és a csendes visszafogottság helyett egyből „beledobja” a nézőt a városban uralkodó állapotokba. Az elsősorban vallási nézeteltérések addig fajulnak, hogy senki nincs biztonságban az utakon, eközben Buddy igyekszik mindenben a pozitívumot látni és gondtalan gyermekként élni az életét. A cselekmény persze nemcsak „A bajok”-ként elhíresült eseménysorozatra koncentrál, hanem a családra és azok tagjaira. Az Angliában dolgozó édesapa ritkán van otthon, és szeretné biztonságban tudni szeretteit, ezért forszírozza a költözést. Az édesanya kvázi egyedül neveli Buddyt és a bátyját, noha a nagyszülők próbálnak segíteni, már amennyire egészségi állapotuk engedi.

Minden karakternek megvannak a jellegzetességei, emberiek, kedvelhetőek, hitelesek. Főleg Buddy és az idősek párbeszédeit élmény hallgatni. Kedves életbölcsességek és humoros, ártatlan civódások váltogatják egymást, melyekben jó elmerülni, így mi is a kis család tagjának érezzük magunkat. Branagh ezúttal nem akar sem tolakodó, sem giccses lenni, a rá jellemző karakánság visszafogottabb formája mutatkozik meg. Ez jót tett a filmnek, és ki is hozza belőle, amit lehet, nem beszélve arról, hogy a játékidő alig több másfél óránál. Nem véletlenül, ebben a sztoriban nagyjából ennyi van. Az összkép működik, noha a végeredmény megmarad a díjszezonra készített jó, de nem kiemelkedő drámának. Érthető, ha valakinek ez unalmas, vagy rávágja, hogy se íze, se bűze, még sincs szívem beleállni, mert amit kitűzött céljául, azt remekül teljesíti. A színészek szuperek, Jude Hill első szerepében brillírozik, Ciarán Hinds és Judi Dench Oscar-jelölései megérdemeltek, főleg előbbié, de Jamie Dornan és Caitriona Balfe alakításairól is csak pozitívan lehet beszélni.

Kellenek az efféle kellemes, személyes alkotások, még akkor is, ha a műfajon belül úgy működnek, mint egy könnyed akciófilm. Azaz nem sok vizet zavarnak, és valószínűleg néhány héten belül már sokat felejtünk belőlük. Az Akadémia persze ezt nagyon szereti, és méltán van ott a film a fontosabb kategóriákban, de lusta döntés lenne a főbb díjakat odaítélni neki. Egyszer viszont mindenképp érdemes visszautazni Branagh gyermekkorába és játszani egy jót Belfast utcáin.