A filmszínházat december vége óta a HÉVÜZ Kft. működteti, amely az elmúlt egy hónapban megszerezte a szükséges engedélyeket – például a legfontosabbat a Nemzeti Film­irodától –, amelyek a mozi működésének alapvető feltételei. Ezen a héten a nagyteremben négy, a kisteremben pedig három alkotást kínálnak az érdeklődőknek.

Az első vetítés 14, az utolsó pedig 20 óra 30 perckor indul a belváros szívében álló filmszínházban.

Nagy változások nincsenek a hévízi moziban, legalábbis olyanok, amiket a nézők is érzékelnének – fogalmazott lapunk kérdésére Czurda Gábor, a HÉVÜZ Kft. ügyvezetője, majd hozzátette: az egyik újdonság, hogy visszaállnak a balos-jobbos nézőtérre, mert nem találta észszerűnek azt, hogy „nullával kezdődik egy széksor, és tart, ameddig tart”.

A jegyrendelés ugyanúgy működik majd, mint korábban, s az árak sem változnak a Fontana moziban, a váróteret pedig a régi formájában rendezik be, mert az ügyvezető szerint nem alkalmas arra, hogy közösségi térként szolgáljon, és nem is ez a feladata: arra van a városban bőven minőségi helyszín.

A filmkínálat a jövőben is minden korosztály igényeit igyekszik kielégíteni.

– Idősebbeknek és fiatalabbaknak is kínálunk alkotásokat, s persze lesznek mesefilmek is a gyerekek örömére – szögezte le Czurda Gábor. – Rövid időn belül beáll a rendszer, s tervezünk más időpontokban is vetítéseket, de ez egyelőre a jövő zenéje.

A HÉVÜZ Kft. ügyvezetője leszögezte: aki szereti a moziélményt, megtalálja majd azt a filmet, amire vágyik csütörtök és vasárnap között. Egyelőre a premierfilmek egy hét csúszással kerülnek műsorra, cserébe viszont azokat nem is premier­áron láthatják majd a nézők.