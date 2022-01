A két zenész korábban már mesélt lapunknak a Dos Diavolos létrejöttének körülményeiről, ám Takács Vilmos éppen az album megjelenésének idején adott koncertet Zalaegerszegen a Junkies énekesével, Szekeres Andrással, így újra kifaggattuk őt a vele, zenekaraival, illetve egyéb munkáival kapcsolatos aktualitásokról.



– Számomra önmagában már az is hatalmas élmény, hogy egyáltalán megjelenhetett egy ilyen lemez, hiszen a Dos Diavolos projektet a karantén­időszak kezdetén, amolyan lesz, ami lesz alapon indítottuk el Zoleeval – kezdett a történet mesélésébe Vilkó. – Ennek a formációnak a születése oda vezethető vissza, hogy vannak egy szál gitáros estjeim, amiken olykor Zolee is fellépett vendégként. A Dos Diavolosszal eleinte feldolgozásokat játszottunk, majd 2021 elején, amikor egyáltalán nem lehetett koncertezni, elkezdtünk saját dalokat írni. A karanténidőszakot próbáltuk a magunk javára fordítani azzal, hogy a kényszerből hirtelen adódott sok-sok szabad­időnket hasznossá tesszük, így aztán nemcsak dalok születtek 2021 februárjától, de én például a stúdiós technikába is beleástam magam. Ez pedig arra lehetőséget teremtett, hogy az elkészült számainkat otthon, a kisszobában is rögzíteni tudtuk.

Vilkó hozzátette: rendkívül kreatív időszakot éltek akkor, Ganxsta szinte naponta állt elő egy-egy új ötlettel, amit aztán közösen fejlesztettek tovább. Előfordult, hogy estére annyira össze is állt a dal, hogy még aznap felvették. A módszer általában ugyanaz volt, Zolee állt elő egy-egy akkorddal és énektémával, amit ő színesített tovább. Megírta hozzá a harmóniákat, adott hozzá díszítéseket, Zolee pedig megírta a szöveget. Amikor ezekkel elkészültek, rögtön fel is vették a dalt.



– Ezeket a felvételeket saját magunknak szántuk, hiszen az volt a terv, hogy a lemez anyagát egy professzionális stúdióban majd újra felvesszük – magyarázta tovább Vilkó. – Igen ám, de akinek megmutattuk a dalokat, mindenki dicsérte a hangzást. Ehhez persze tudni kell, hogy a Dos Diavolos egy bluesalapú zene, amihez nem egy túlpolírozott hangzóanyag illik, ehhez a zenéhez egy mocskosabb, dzsungás, mocsári hangzásvilág passzol, ezt pedig a házi stúdióban is tudtuk produkálni.



Az Egyenesen a mocsárból című album kapcsán Vilkó azt is elmondta: ha Magyarországon a blues mint műfaj szóba kerül, a zenehallgatók többsége a Hobo Blues Band, Deák Bill Gyula vagy Tátrai Tibor nevével fémjelzett irányvonalra gondol. A bluesnak azonban számos ága van, ők azt az eredeti, tradicionális irányt követik, ami a XX. század első felében, a 20-as, 30-as években Amerikában, Louisiana államban, a Mississippi folyó deltájában, New Orleans város környékén honosodott meg.



– Ez a deep swamp blues elég sötét zene, s ennek megfelelőn a dalok sem kifejezetten pozitív töltetűek – folytatta a gitáros. – Mi azonban ebbe is vittünk egy kis csavart, ezt a sötét zenei világot megpróbáltuk a szövegekkel egy kicsit viccesebb irányba elhúzni. Az egészet úgy kell elképzelni, hogy van két szökött fegyenc, ezek volnánk mi, akik sztorikat mesélnek. Az album nem lineáris vonalvezetésű, de vannak kis közjátékok, amik egy laza láncra fűzik fel az egyes dalokat.



Vilkó azt is mondja: tudomása szerint Magyarországon nincs még egy olyan formáció, mint a Dos Diavolos. Egyedül a Lazarvs énekese, Apey, azaz Áron András dolgozik még ebben a zenei világban a szólóprodukciójával, ám az ő dalszövegei angol nyelvűek. Ganxsta viszont ragaszkodott hozzá, hogy a Dos Diavolos számai magyarul szólaljanak meg.



A gitáros szólt arról is, hogy a szintén az elmúlt évre tervezett szólólemezének munkálataival viszont jelentősen megcsúsztak, ezért az valószínűleg csak tavasszal kerülhet boltokba. Ennek legfőbb oka, hogy rengeteg vendég szerepel az egyes dalokban, így logisztikailag nem tudták az ütemtervet tartani. A nyáron ugyanis mindenki koncertezni akart, a stúdiófelvételekre nem jutott idő. Közben a Kartel körül is beindult az élet, dolgoznak az új lemezen, illetve január 8-án adják szokásos évnyitó koncertjüket a Budapesten, a Barba Negrában.



– Az új Kartel-nagylemez munkálatainak több mint a felével szintén megvagyunk már, ez hat teljesen elkészült dalt jelent – sorolta tovább ­teendőit a gitáros. – A tervünk az, hogy Zolee névnapján, március 8-án jelenjen meg az album, amit egy videoklip előz majd meg. Ez lesz a 13. Kartel-nagylemez, s azt a vonalat visszük tovább, ami a 2017-es K.O.-t vagy a 2019-es OldSkoolt jellemezte, amelyek az év hazai rap- vagy hiphopalbuma kategóriában Fonogram-díjat nyertek. Az új Kartel-album márciusi megjelenése miatt is célszerű egy kicsit még várni a szólólemezemmel, szerintem így leghamarabb április lesz belőle. Közben még egy izgalmas projektre kaptam felkérést. A párom, Anna rendezőként is dolgozik, s két készülő filmjéhez is tőlem kértek zenét. Ezek instrumentális szerzemények lesznek, így egészen más gondolkodást igényelnek. Én a hagyományos verze-refrén-verze felépítésű dalok írásához szoktam hozzá, itt azonban teljesen máshol vannak a súlypontok, ezért dalszerzőként is másra kell figyelni. Ezeken a dalokon Kovács Dáviddal, a Kartel basszusgitárosával dolgozunk együtt, ő ugyanis képzett zenész, sokkal nagyobb tapasztalata van az instrumentális zenékkel kapcsolatban, mint nekem.