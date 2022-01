A fenti négy sort talán nem azonosítja mindenki azonnal, annak ellenére sem, hogy zalai népballada, amiből nincsen túl sok.

A Kósa Anna és Bíró Pál 1921-es tragikus kettős öngyilkosságának emléket állító énekelhető népdal vagy vers és a mögötte tapintható történelem mára Zalabaksa féltve őrzött emlékkincse, aminek idén nyáron emlékhelyet is áldoztak. A kovácsoltvas, több szimbólumot, utalást szó szerint magába olvasztó kovácsoltvas emlékmű Póra Zoltán szobrász műve, ugyanő készítette a zalaegerszegi testvérvárosi irányjelző táblát az Európa térre.

Ezért, de nem csak ezért telepedtünk egy télközepi, metszően hideg esten az egerszegi Svejk sörözőbe Lackner László íróval és Szálinger Balázs költővel. Sokkal inkább azért, hogy átéljük, tetten érjük azt, ahogy egy inspirációt jelentő, máig eleven XX. századi sorsés történelemverte történet alakváltozatai utat követelnek maguknak a kortárs írók, költők fantáziájában és tollán.

Kósa Anna arcképe Fotó: ZH

Hogyan válik a nagyapai hagyatékban lelt, a dédapai dalt őrző papíros költői motívummá, az íróember számára magyar sorsszimbólummá?

Hogyan kíséri el egy életen át ez a történet a zalai, hetési, göcseji vidék folklórjának talaján felnőtt, az írással, a folyóirattámogatással magát eljegyző, élénk és alázatos irodalmi háttérmunkát végző idősebb pályatársat?

Ebből már sejthető, hogy mindkét írónak szoros köze van a szóban forgó balladához. De előbb foglaljuk össze a tényeket.

Ez a kézirat Szálinger Balázs dédapja hagyatékában is ott volt Forrás:

A XX. század második évtizedében járunk, amikor is egy zalabaksai gazdálkodó családhoz, Kósáékhoz felvették cselédnek a göntérházi fiatalembert, Bíró Pált. A gazda lánya és a fiú egymásba szerettek, amit eleinte a szülők nem bántak, ám amikor a kisebb fiútestvér meghalt, megváltozott a helyzet és vele a család tervei. (Szimbolikus egybeesés: Anna 1900. január 1-én, Pali 1899. január 1-én született.) Az Alsólendvai járás Muravidéki részét, benne a fiú szülőfaluját is a Szerb-Horvát-Szlovén Királysághoz csatolták, ezen kettős okból az anya nem támogatta a házasságot, gazdagabbat próbált keresni a lányának. Azonban a fiatalok nem tudtak elszakadni egymástól, és a kilátástalanság miatt öngyilkosok lettek; Bíró Pál egy pisztolylyal, 7,65-ös Frommerrel lelőtte előbb a lányt, majd saját magát.

A történetből rövid idő elteltével többféle változatban tetten érhető, dallammal ellátott népballada született, amit a környéken énekelgetni kezdtek, majd később elterjedt az elcsatolt Muravidéken is. Hogy ki jegyezte le először, ki szedte versbe, ki tett alá dallamot, ki énekelte először? Ennek a kérdésnek, illetve a válasznak már sok avatott kutató eredt a nyomába.

Többek közt a népdalgyűjtők zalai doyenje, Vajda József. A ma a Magyar Zenetárban pihenő hagyatékából tudjuk, ő 1952- ben Nován, Harkány Lajosné közlése alapján jegyezte le, de egészen biztosan létezik korábbi kézirat is.

Itt adom át a szót Lackner Lászlónak, aki lenti, majd egerszegi népművelőként, kultúraszervezőként, amatőr filmesként, kutatóként, végül folyóirattanulmány szerzőjeként került kapcsolatba Kósa Anna és Bíró Pali személyes tragédiájával:

A zalabaksai emlékhelyet 2021 nyarán avatták fel. A szobor Póra Zoltán szobrászművész munkája Fotó: Gyuricza Ferenc

"A népzenekutatótól tudtam meg, hogy balladakutatásai során találkozott különféle családi hagyatékokból előkerült korai, 20-as évek végére, 30-as évek elejére keltezett változatokkal is. Ezt igazolandó idézek Vajda Józseffel 1996-ban készített interjúmból: "Törődött papírlapot teszek elébe, az alján" keltezés: Zalabaksa, 1932. június 10. Beleolvas, és szinte felkiált. " Itt van ni! Alapvetően eltér az eddig fellelt változatoktól, a versszakok száma is kevesebb." (Vajda József: Hallottad-e hírét Zalaegerszegnek? című kötete is tartalmazza az éneket.)

A másik neves zalai néprajzos, népzenegyűjtő-kutató, Horváth Károly 1997-ben megjelent riportkötetben tette közzé azokat a beszélgetéseket, amelyeket a tragédia előtörténetéről és lefolyásáról, valamint a ballada keletkezésének körülményeiről folytatott az adatközlőkkel.

Csoda, ha Lackner László úgy érezte, mindez filmre kívánkozik, hiszen néprajzi kutatásokkal kellően megtámogatott, így ráadásul hiteles?

-1968-ban érlelődött meg bennem az ötlet, hogy filmet kellene készíteni Kósa Annus balladájából. Félig-meddig már elkészült a forgatókönyv, amikor Balogh József, a művelődési ház akkori igazgatója megkeresett, hogy a járási tanácson szeretnék, ha a tanácsköztársaság megalakulásának ötvenedik évfordulójára készítenénk egy filmet, a célra kapnánk húszezer forintot. - Kósa Annus balladája - vágtam rá, de az igazgató kétkedve nézett rám: - Ennek mi köze a tanácsköztársasághoz? - Villámként zúgott át rajtam valami, és már mondtam is: - A fiúnak azért volt pisztolya, mert bujkáló vöröskatona lehetett. - Az igazgató nem kérte, hogy bizonyítsam, csak rábólintott: - Rendben. Csináljátok. - Így kezdtem utánajárni a történteknek.

A vállalkozás sikerre ítéltetett. 1969-ben országos sikereket ért el a Lenti Járási Művelődési Központ Filmklubja által készített tizenhét perces amatőr játékfilm, a dél-dunántúli és az országos vidéki amatőrfilmszemlén ezüst díjat kapott.

Majd negyven évvel később a magyar és a zalai történelem iránt rendkívül fogékony fiatal költő, aki ráadásul nagy tisztelője a családi legendáriumnak is, felleli a balladát a nagyapja hagyatékában. A szépíró 2020- ban, a trianoni 100 év súlya alatt tárcában állít emlékművet a határon innen és túl is elátkozott szerelmi bánatnak.

Az Irodalmi Magazin trianoni békediktátumot megidéző 2020-as II. számában ekképp kezdődik Szálinger Balázs tárcája: -Volt egy dédapám, határőrfaluban, Nemeshetésben élte le az életét. Horváth Jánosnak hívták" Verset írt Kósa Anna balladájáról"- Hogy írta, vagy másolta, őrizte, kapta, kölcsönvette?

- Nagyapám katonaládája akkora, mint ez az asztal, tele van írásokkal, kéziratokkal, ez a szöveg is abban maradt meg - mondja a novemberi "kocsmaszegleten " Szálinger Balázs, utalva arra, sokszor a magánemlékek rejtik a valódi tényeket. Keresgetjük a fogódzókat, s tanakodunk, egy ilyen, láthatóan magának tág teret kifekvő történeti mag továbbélésén érdemes- e számon kérni a minuciózus tényeket, kell-e ragaszkodni a mikroinformációkhoz?

Hiszen... van-e ma már jelentősége annak, hogy a versben vagy dalszerűségben, annak kéziratos változatában a temetésre utalva szerepel: "Szépen szól a zalabaksai harang..." Miközben a zalabaksai templom 1920-ban leégett. 1921-ben a harang csak a csesztregi templomban csendülhetett fel a kettős temetés alatt.

Kósa Annát és Bíró Pált aligha zavarja, ha sokakat érinti meg a történetük, s nemcsak a históriai hűség iránt elkötelezetteket, a zalabaksai utódok pedig éppenséggel igyekeznek hittel őrizni az emléküket. A költői fantázia pedig motívumokat használ, emel, összefüggésbe helyez.

Mi a viszonyuk a beszélgetőtársaimnak ma Kósa Anna balladájához?

- A családom felmenői bizonyosan énekelték ezt a balladát, ezért számomra is fontos marad. Huszonéves voltam, amikor értesültem minderről, de a nagyapám nem nagyon akart beszélni róla. Szerintem három történet van ebben: maga a fiatalok tragédiája, a másik a haláluk utáni családi trauma, a harmadik a nyomozási utóélet. Színpadi műként, noha nagyon izgat, egyelőre nem látom a technikai titkát, nem beszélve a Trianon-trauma beépítéséről, ami szervesen épül rá - mondja Szálinger Balázs.

- Még éltek kortársak, amikor én Zalabaksán nyomoztam, jártam a temetőben, a házban, találkoztam az akkor benn élőkkel. A néni mutatta a konyhában a falat, azt tartották, a lövés nyomait őrzik - meséli Lackner László, hozzátéve, Kósa Anna anyja nem engedte, hogy a fiatalok egy sírban nyugodjanak, hamarosan megőrült, rövid időn belül meg is halt. Ezt követően menekült el Kósa Ferenc a tragédia színhelyéről nősüléssel a novai hegyre. Ott találták meg az apa halála után Kósa Anna fotóját, amit ma a novai helytörténeti gyűjtemény őriz. Lackner László Kósa Anna és Bíró Pál öngyilkosságáról drámát is írt, amely megjelenésre, bemutatásra vár.

- Évekig kerestem a nyomokat, kutakodtam a neten, az Arcanumon, mit találok Kósa Anna balladájáról.

A krónikás úgy érzi, a történelem a kisemberek életének keresztmetszetében felülemelkedik önmagán, kétszintessé válik. A fikció, az írói képzelet örökös otthont ad az 1921-es történetnek az irodalomban. Zalabaksán az emlékhely vaslapja pedig naponta olvastatja az arra járókkal a balladát.