Az ingyen látogatható sorozat két fő tematikája Göcsej, illetve a megosztó történelmi személyiségek lesz. Az első előadáson - ami január 27-én, csütörtökön 17 órakor kezdődik - Kiss Norbert néptáncoktató arról szól, mit adott nekünk Göcsej táncban, zenében, viseletben. Megismerhetők lesznek Zala néprajzi csoportjai, tánchagyományai. Az elbeszélésen túl bemutatják a táncokat: a szabad férfiés a páros táncokat is megismerhetik az érdeklődők, és a szabályozott szerkezetű páros táncból is kapnak ízelítőt. A talpalávalót Simon-Kiss Judit és zenekara adja. A rendezvény online, a múzeum Youtube-csatornáján is követhető.