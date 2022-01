Búzás Huba éppúgy mondható zalainak, vasinak és veszpréminek, holott a családja Észak-Erdélyből származik. Középiskolai éveit a keszthelyi gimnáziumban töltötte, itt érettségizett, de Szombathely is diákjának tudhatja. Jogi diplomáját Pécsett szerezte, Veszprémben dolgozott bíróként és a megyei közigazgatásban. A „három T” időszakában évtizedekre elhallgatott. Györgyei Szabó Magdolna a Helyőrség című folyóirat 2021. decemberi interjújában kérdezte erről, Búzás Huba Kabdebó Lóránt mondatával válaszolt: „Tollunkat, nehogy diktált szöveget vessen papírra, magunk voltunk kénytelenek eltörni.” – 1972-ben megjelent a verseimben az öncenzúra, ezért minden addigi versemet, műfordításomat, korábbi levelezéseimet megsemmisítettem. Nem akartam erőlködni – tette hozzá. Tizennégy kötete közül kiemelkedik a lírai eposztrilógia, amely 2021-ben Ég Föld Emberek címmel jelent meg, különleges, fekvő formátumban, amit a dupla alkaioszi verssorok indokoltak. (A költő gyerekként, odahaza görög verssorokat hallhatott művelt szüleitől, édesanyja kölcsönkönyvtárat tartott fenn Szombathelyen.)

A trilógia első kötetében balkáni társas autóút, a másodikban súlyos hasműtét utáni lázas állapot, a harmadikban temetői sírok kerülnek az olvasó elé. A kötet borítóján Hegyeshalmi László festőművész Krisztusfej című olajfestményének lenyomata a szenvedő embert jelképezi.

Búzás Huba hallgatásának korszaka egészen 1995-ig tartott. Mindent elölről kezdett. „Valósággal fölrobbantam a mondanivalótól”, nyilatkozta.

– Az 1995-ben elsőként megszületett versem, a Levél a mélységhez és a magassághoz a 2000-ben megjelent első kötetemben kapott helyet. Ebben Füst Milánt, akit személyesen is ismertem, és aki versírásra biztatott, Vulcanusnak nevezem, magamat pedig törpe tűzhányónak. Tüskés Tibor, aki 1960 és 1964 között a Jelenkor főszerkesztője volt, nagy örömmel üdvözölt, amikor megszólaltam, és a Somogy folyóirat főszerkesztőjeként azonnal leközölte Hír című versemet, amely Borisz Paszternak halálának híréről szólt. 2008-as válogatott verseiről megjelent Ágh István méltatása a Lyukasóra című folyóiratban. 1995-től a Mozgó Világ közölte a verseit, 2000-ben meg­kapta a folyóirat nívódíját. 2000 és 2020 között tizenegy kötete jelent meg, tájékoztat összegző interjúiban. Azt mondja, hogy ebben a korban született, amikor a makro- és mikrovilág oly tágasra nyílik a költő és az ember diadalmas parányiságáról gondolkodó számára.

Életéről 2021-ben, az ünnepi könyvhétre jelent Szatmári-Nagy Anikó filologikus alaposságú könyve. Amiről ekképp szólt: – Szatmári-Nagy Anikó helytörténész, esztéta impulzív egyéniség, csillogó intellektus. Akik eddig olvasták életrajzi művét, a Búzás Huba költői élete című monográfiát, egyöntetűen akként ítélik meg a kissé kacifántos életút történetét, hogy az „érdekfeszítő összegzés”.

Szatmári-Nagy Anikóban avatott tollú helytörténészt ismerhetünk meg, a nevéhez több honismereti tankönyv fűződik, a Felvidéken is tanítanak az Esztergom megye történetét taglaló kötetéből, de ő jegyzi Törökszentmiklós honismereti kiadványát is. Négy éve ő is zalai, Cserszegtomajon él.

– Az kiderül a könyvből, hogy a barátság bizalma segítette napvilágra. Hogyan zajlott a kutatómunka?

– A könyv megírásához két évig gyűjtöttem anyagot és készítettem interjúkat a költővel. Mindent elolvastam, ami megjelent Búzás Hubáról és amit ő írt. Huba is rendelkezésemre bocsátott minden dokumentumot, ami szükséges volt az életrajz megírásához – válaszolta lapunk kérdésére a szerző. – 2021. december 15-én került sor Veszprémben az Agórában Félrevert harangok címmel irodalmi estre Búzás Huba költeményeiből a TIT Váci Mihály Irodalmi Színpad előadásában. Ezt követően a költő dedikálta köteteit, én pedig az előtte pár hónappal megjelent életrajzi könyvet.

Mint mondja, a könyv megjelenése óta sok visszajelzést kapott a közösségi médiában, telefonon.

– Idéznék három üzenetből: Búzás Csaba írta: „Szeretnék gratulálni a nagybátyám, Búzás Huba életrajzi könyvéhez! Nem is tudja, hogy milyen jót tett nekem ezzel a könyvvel, mert édesapám, Búzás Attila, aki Hubánál 11 évvel fiatalabb, csak 10 éves volt, amikor Búzás Lajos nagyapám meghalt. Ennélfogva a családtörténetet nem ismerte olyan részletességgel, mint ahogy Önnek sikerült leírnia.” Pálné Szabó Zsuzsa kolléganőm, magyar– történelem szakos gimnáziumi tanár, aki nem ismerte Búzás Huba műveit, a következőt írta: „Megérkezett a könyved, köszönöm! Rögtön elkezdtem olvasni, és nem tudtam letenni, végigszáguldottam rajta, nagyon izgalmas olvasmány. Természetesen Búzás Huba személyisége is igencsak lenyűgöző. A versek miatt újra el fogom olvasni, azokon nem lehet átrohanni, nagyon oda­figyelve lehet a különleges nyelvezetét és gondolati mélységeit, színeit megérteni.”

Mivel Búzás Huba ars poeticája szerint nemcsak a versvilág, hanem az azt teremtő emberfő, a személyes köz­érzet, az életérzés, az életélmény és a látásmód is az alkotás szerves része, a monográfia őt megvilágító módszertana megerősíti: az író élete nem választható el a műveitől.