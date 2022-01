A Maszkura és a Tücsökraj a kortárs hazai popzenei színtér egyik legegyedibb formációja, amelynek élén egy Csíkszeredából áttelepült énekes-harmonikás frontember áll. Maszkura, azaz Bíró Szabolcs hozta magával roma és népzenei gyökereit, azok szintén megjelennek dalaiban. A zalaegerszegi koncerten 16 dalból álló programot mutatott be zenekarával, köztük nemcsak a legnagyobb slágereiket - többek között Miattad lemondok, Tiszta gyümölcs, Pesti nők, Ki van festve - adták elő, de két különleges feldolgozást is. A műsor derekán a 20. század egyik legismertebb zongorista-zeneszerzője, a Szomorú vasárnapot is jegyző, tragikus sorsú Seress Rezső keserédes szerzeménye, a Csak inni, inni hangzott el, míg a koncert vége felé a szintén Erdélyből indult Bagossy Brothers Company Olyan ő című dalát mutatta be a zenekar. Utóbbi átdolgozás legfőbb érdekessége, hogy eredetileg az M2 - Petőfi TV Akusztik című műsorhoz készítette a Maszkura és a Tücsökraj.

A koncert főműsoridejének zárását követően Bíró Szabolcs szólóban tért vissza a színpadra, hogy önmagát harmonikán kísérve két megzenésített verset, József Attilától az Azt mondják címűt, illetve a Mit daloltok még ti, jámbor költők? című Petőfi-költeményt adja elő.