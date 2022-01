A két író a New Line Kiadó csapatát erősíti: Anett A 33-as beteg című pszichothrillert, Anne pedig az Illegális szerelem című negyedik regényét mutatta be a közönségnek.

A beszélgetés során kiderült: mindkettejük fejéből hirtelen pattannak ki a történetek, bár alapvető különbség, hogy Anettnél inkább dél­előtt jön az ihlet, míg Anne este igazán aktív. A család mindkét esetben támogató, és pályafutásukban párhuzamot jelent az is, hogy mindketten rengeteget olvasnak. Anne Raven korábbi kötetei e-könyv formátumban jelentek meg, vagyis nyomtatásban most mutatkozott be. Ő munkája során írói álnevet használ, mely amúgy angolról lefordítva nagyjából egyezik az igazival. Farkas Anett mentora a krimi megírása során Pózvai Albin nyugalmazott rendőr alezredes volt.

Megtudtuk: minkét kötetnek készül a folytatása.