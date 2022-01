Ezt igazolja ezen a hétvégén az az ötven dokumentumfilm, amelyeket egy magyar szervezésű fesztivál révén láthatunk – ez évben először Zalaegerszegen is. Ma délután kerül például az itteni mozivászonra a több ezer kilométerről is hűséges Klepetan úr és a szárnya törött Maléna szerelme, akik készséges segítőjük, Vokic úr nélkül nemigen boldogulnának. Horvátországban született a film, a pár pedig a gólyák nemzetségét képviseli. Hírük terjed a világban, népszerűségüket jelzi, hogy már szobruk is van, színdarab is szól róluk. Kitartás, remény és elkötelezettség – ahogy azt a gólyák tudják.