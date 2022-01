A napokban sok dolga lesz a négytagú ítész csapatnak, ugyanis idén érkezett a legtöbb nevezés az amatőrök számára kiírt pályázatra. A kőszegi sajtófotó-nagydíjas Benkő Sándor, a Vas Népe fotóriportere, Ohr Tibor, valamint az MTI fotóriportere, Varga György mellett ezúttal a zalaegerszegi festőművész, Karner László értékeli a több mint háromszáz beérkezett digitális fotót. Újdonság, hogy idén a zsűri három díja és a különdíj mellett az ifjúsági kategóriában hirdetnek még győztest. Némi tanakodás után azért vonták be ezt a korosztályt, mert nem szerették volna, ha a felnövekvő tehetséges fiatalok elvesznének a felnőttek mezőnyében.

Ismét a kirakatokban kapnak helyet a sajtófotók Fotó: Seres Péter

- Mindenképpen értékelni kell a kezdeti próbálkozást és arra buzdítani az ifjakat, hogy mutassák meg minél szélesebb körben a tehetségüket – felelte érdeklődésünkre Seres Péter, a kiállítás ötletgazdája, szervezője. - Talán ennek is köszönhető, hogy idén volt a legtöbb pályázó. Összesen 43 alkotó nevezett, köztük tizenhárman az ifjúsági kategóriában. A felnőtteknél 196 pályaművet kaptunk, 167 egyéni képet és 29 sorozatot küldtek be, ez összesen 297 képet jelent. Az ifjúsági kategóriában 34 egyéni kép és 3 sorozat érkezett, vagyis 37 pályamű, ez összesen 45 fotót takar. Évről évre annyiban változik csak a zsűri összetétele, hogy a már ismert fotóriporterek mellett mindig más képzőművészt kérünk fel. A zsűri fotósai nem egerszegiek, így nem érintettek annyira, s kívülálló szemmel tudnak értékelni. Képzőművészeket pedig azért vonunk be a munkába, mert kíváncsiak vagyunk az esztétikai meglátásukra. Ugyancsak érdekes, hogy a tavalyihoz hasonlóan nem ülnek össze személyesen, hanem egyénileg, egymást nem befolyásolva, online módon döntenek a művekről.

A helyszínnel kapcsolatosan Seres Péter hozzátette, fájlalják, de változtatni kellett a jól bevált módszereken. Ez pedig nemcsak a helyszínt, hanem a kivitelezést is jelenti, ugyanis most nem paravánokon, installációkon, hanem tablókon kapnak helyet a fényképek.

- Nagyon szerettük a színházat, mindig is látogatott volt a megnyitó és a tárlat is, ám olyan formát kellett már tavaly keresnünk, ami a mostani, bizonytalan időkben a legjobb megoldás. Magam sem gondoltam volna, hogy ennyire magára talál az általunk képviselt műfaj az új kiállítótérben. Valószínű több embert tudunk így elérni, s formálódott a látogatói összetétel is. A tavalyi üzletek mellett újabbak bevonását tervezzük, jelenleg is folynak a tárgyalások a konkrét helyszínekről. Ne feledjük, tavaly ilyenkor zárva voltak a kereskedelmi egységek, akkor kicsit könnyebb volt ezeket a nagy méretű táblákat kihelyezni. Akkor három blokkban kilenc helyszínen lehetett nyomon követni a fényképeket, most is hasonlóan szeretnék ezt a kulturális sétát. A kiadvány segít majd az eligazodásban, a tablókat sorrendben kereshetjük fel vele. A polgármesteri hivatal lesz a kiindulási pont és mindenképpen marad a jól bejárható belvárosi rész. Mindenképpen azt szeretnénk, ha legalább két hétvégén kint maradhatnának a tablók, a kiállítás megnyitóját is majd ennek megfelelően ütemezzük.

A néző számára mindig izgalmas egy évre visszamenően felidézni a város közéleti, kulturális és sport eseményeit. Sok olyan programot, amin maguk is jelen voltak, illetve ellenkezőleg, teljesen új információkén látják azokat. Emellett ritka, vidám vagy éppen érdekes jeleneteknek lehetnek részesei, amikor a hivatásos fotósok a munkák közti rohanásokat szakítják meg egy-egy pihentető zsánerképpel, portréval. S hogy erre az élményre hogyan lehet még egy lapáttal tenni? Hát úgy, hogy a kiállítás ideje alatt különleges tárlatvezetéseken pillanthatunk be a kulisszatitkokba, a fotók születésébe. A „három muskétás”, Pezzetta Umberto, Seres Péter és Katona Tibor ugyanis szívesen válaszol a laikusok kérdéseire majd ezeken a meghirdetett alkalmakon.