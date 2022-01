- Magában foglalja a folyamatokat, az életmódot, a szokásokat, a hagyományokat, az értékeket, a mintákat, az eszközöket és ismereteket, valamint a legfontosabbat, a nyelvet is - folytatta az ünnepi szónok, majd arra is felhívta a jelenlévők figyelmét, hogy a kultúra egyben megtartóerő is, hiszen közösségi létünk, nemzeti hovatartozásunk kifejezőeszköze.