- Tervezünk még más kanizsai eseményeket, rendezvényeket is, a sorozatnak ez volt az első állomása. Nagykanizsa egyébként igen szerencsés helyzetben van, hiszen Zalában ez az a település, ahol írók, költők, tudósok talán a legnagyobb számban éltek, dolgoztak, alkottak, ami igazi "kanizsaikum", ahogy Balogh László polgármester szokta volt mondani - bocsátotta előre immáron az esten Szemes Péter. - Nyilván nem mindannyian itt élték le az életüket úgy, mint például Pék Pál költő és irodalomszervező, de az életművük, teljesítményük Nagykanizsát is szolgálta, s ez rendkívül fontos. Ezt lehet elmondani Bertha Bulcsu és Nagy Gáspár kapcsán is. Mindketten többször jártak Nagykanizsán; tény, hogy a Batthyány Lajos Gimnáziumba gyakran hívta meg Harkány László tanár úr Bertha Bulcsut, a könyvtárba pedig Nagy Gáspárt. Sőt, utóbbi Kanizsa- vár (vissza) című könyvét először Laci bácsi jelentette meg magánkiadásban, 10 évvel később, 2009-ben pedig az önkormányzat is kiadta.