Az Európa Kiadó ugyanis tavaly ünnepelte fennállása negyvenéves jubileumát. Pontosabban ünnepelte volna, ha a pandémiás időszak nem lehetetleníti el a koncertezést. Menyhárt Jenő az elmaradt jubileum kapcsán azonban úgy fogalmaz: nincs oka szomorkodni emiatt, hiszen az Európa Kiadó a működését tekintve amúgy sem tekinthető professzionális zenekarnak.

- Mi sok más hazai zenészkollégával ellentétben nem azt az utat választottuk, hogy a magyar pop-rockzenei műfaj történetében professzionális zenészként vegyünk részt – magyarázta. – Volt néhány tagja a zenekarnak, aki igen, de a többség nem. Az Európa Kiadó nagyon fontos tényező az életünkben, de csináltunk, és csinálunk mellette más értelmes dolgot is, s nem is feltétlenül a zenélésből éltünk. Ez a hozzáállás pedig nem predesztinálja arra az embert, hogy ünnepelje, vagy ünnepeltesse magát, még akkor sem, ha negyven éve kötődik egy bizonyos működéshez. Számomra annak sokkal nagyobb a relevanciája, hogy az Európa Kiadóból ki tudtuk-e hozni mindazt, amiért annak idején megalapítottuk. Ha a teljes képet, a nagyon nagy történetet nézzük, és azokat a körülményeket is figyelembe vesszük, amikben a nyolcvanas években működnünk kellett, akkor azt kell, hogy mondjam: zeneileg, művészileg vállalható ez a múlt. Nyilvánvalóan nem mindig sikerült a bennünk rejlő potenciált és a lehetőségeinket maximálisan kiaknáznunk, de mindig törekedtünk erre, s általában közel is jártunk hozzá.

Menyhárt Jenő azt is mondja: az Európa Kiadó a negyven év alatt mindvégig meg tudta őrizni azt a szellemiséget és motivációt, ami induláskor jellemezte őket. Gyakorlatilag nem akartak mást, csak abban a közegben, amikor az információ csak egy állami szűrőn keresztül jutott el az emberek többségéhez, kimondani azt, amit gondoltak önmagukról, a társadalomról. Ezáltal a zenekar is információforrássá vált, a koncertre járó fiatal közönség pedig azért kereste őket, mert ott azokkal a gondolatokkal szembesültek, amik foglalkoztatták őket. A dalszövegekbe csomagolt üzenetek értékállóságát jelzi, hogy azok közel negyven év elteltével is megállják a helyüket, ám a mai fiataloknak már ételemszerűen teljesen mást jelentenek, mint az akkori közönségüknek. Az énekes-dalszerző szerint ez természetes, hiszen a különböző generációk tagjai abba a társadalmi-kulturális közegbe zárva őrzik meg emlékükben a különböző dalokat, ahogy azok megérintették őket. Ez minden előadóra érvényes, a Beatlestől a Rolling Stones-on át az Európa Kiadóig bezárólag. A rock and roll ugyanis a pillanat megragadásáról szól, arról, hogy megérintse, megragadja, vagy éppen meghökkentse a hallgatót. Az Európa Kiadó emblematikus dalainak – mint a Mocskos idők, az Itt kísértünk vagy a Szavazz rám – abban volt szerepe, hogy meghökkentse közönségét.

- Ma már egészen más a helyzet, hiszen az információ rengeteg csatornán keresztül jut el az emberekhez, az Európa Kiadó egy a megszámlálhatatlan közvetítő közeg sorában – jelentette ki a zenész. – Ennek ellenére fontosnak tartom, hogy legyenek új dalaink, hiszen ha nem így lenne, akkor önmaga tribute formációjává válna a zenekar. Ha csak régi számokat játszanánk a koncerteken, akkor úgy működnénk, mint egy zenegép. Ha valaki nem képes arra, hogy az érvényességét megtartsa, a régi szenvedélyét, izgalmát megőrizze, akkor már olyan, mintha robotpilóta üzemmódban működne tovább. Azt gondolom, az Európa Kiadóval sikerült a kezdeti ártatlan motivációnknak egy részét akkor is továbbvinnünk, amikor szinte már-már professzionális zenekarként működtünk. Amikor ez a motiváció alábbhagyott, akkor fordult elő, hogy kicsit nehézkesebben működtek a dolgaink, vagy egyáltalán nem működtek.

Menyhárt Jenő ez utóbbi mondatával arra célzott, hogy a zenekar életében voltak időszakok, amikor teljesen leálltak, nem jelentettek meg lemezeket, s nem is koncerteztek. Ilyen volt az 1983 decemberére meghirdetett „búcsúkoncert” utáni rövidebb időszak, majd a kilencvenes évtized eleje, illetve ugyanezen évtized közepe is, amikor Menyhárt kiköltözött az Egyesült Államokba. Az énekes-dalszerző szerint viszont éppen ez a laza működés kellett ahhoz, hogy az Európa Kiadó a mai napig fennmaradjon.

- Ezek a leállások lehetőséget adtak arra, hogy feltöltődjünk, újragondoljuk a működésünket – tekintett vissza. – Óriási szabadságot adott, hogy az egzisztenciánkat nem a zenére alapoztuk, mert így nem kényszerültünk kompromisszumokra. Az Európa Kiadóval annyit játszhattunk, akkor és ott, amennyit akartunk. Magyarországon a miniatürizált viszonyok miatt amúgy sem beszélhetünk rocksztárságról. Itt kevésbé ördögi döntés kérdése, hogy az ember a mainstream irányzatok mellett kötelezi el magát, s sztár lesz belőle, vagy inkább a saját útját járja. Mi a különbség? Az, hogy Budapestről egy óra alatt ér a Ferrarijával a Balaton-parti nyaralójába, vagy másfél óra teszi meg ugyanazt az utat Skodával, s bérelt szálláshelyen piheni ki magát?