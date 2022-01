Persze a szorgalom nem egyenlő azzal, hogy munkái színvonalasak is, de legutóbbi filmje, a Fájdalom és dicsőség például remekül sikerült, nem mellesleg két Oscar-díjra is jelölték. A Párhuzamos anyákkal sem tette lejjebb a lécet, újfent erőteljes dráma született a spanyol mestertől.

A negyvenhez közelítő Janis (Penélope Cruz) és a még kiskorú Ana (Milena Smit) egyazon kórházban, ugyanabban a szobában vajúdnak s ugyanazon a napon szülnek. Mindkettejük terhessége váratlan volt, de míg Janis örül a babának, Ana nem igazán érzi magát felkészültnek az anyaságra. Miután elhagyták a kórházat, tartják a kapcsolatot, és egyedülálló szülőkként igyekeznek boldogulni. Sorsuk aztán visszavonhatatlanul egybefonódik.

A cselekmény nagy része a két főhős életét követi nyomon, ám Almodóvar egy mellékszálat is kitalált, mely a spanyol polgárháborúhoz köthető. Janis ugyanis megszállottan kutat egy tömegsírt, melyben valószínűsíthetően a nagyapja is fekszik. Ez látszólag elhanyagolható tényező, de a rendező finoman árnyalja a képet ezzel a kitekintővel, tudniillik a polgárháború során sok család férfi tagjai odavesztek, így anyák és nagymamák egyedül nevelték a gyerekeket, ahogy azt teszi Janis és Ana is a jelenben. Ez a szál a film végére a vártnál sokkal nagyobb szerepet kap, mely a Párhuzamos anyák talán legnagyobb gyengéje. Érthető az áthallás és hogy mire akart utalni Almodóvar, de az arányokat nem a legjobban találta el, főleg, hogy bizonyos konfliktusokat és kapcsolatokat elbagatellizál. Ezt leszámítva a történetvezetés pazar, s noha egy lassú folyású drámáról van szó, a cselekmény mindig meg tud újulni, a sztori bőven tartogat meglepetéseket. Olyan témák kerülnek elő, mint a gyász, a traumák feldolgozása vagy döntéseink következményeinek mérlegelése, ezáltal egy kőkemény érzelmi és morális dilemmában találjuk magunkat, ahol Janisszal egyetemben szembe kell néz nünk a ránk váró nehézségekkel.

Penélope Cruz mondhatni Almodóvar kabalája, hetedszer dolgoztak már együtt, és Cruz most is fantasztikus. Bár erős az idei női mezőny, ne lepődjön meg senki, ha végül az Oscar-jelöltek között látja a nevét. Milena Smit is remekel, fel tud nőni nagynevű partneréhez közös jeleneteikben.

Szülőknek és elsősorban az anyáknak adhat rengeteget a film, de ez közel sem jelenti azt, hogy mindenki másnak élvezhetetlen. Remekül megírt történetről van szó, mely tömve van érzelmekkel, főhősei mellett a nézőben is fontos kérdéseket vet fel, a cselekmény másodpercek alatt képes új irányt venni. Egyszerre aktuális, ugyanakkor tiszteleg a múlt előtt, bár az összkép akkor is működött volna, ha ez utóbbi szegmens kimarad. Az mindenesetre biztos, hogy Almodóvar még mindig remek formában van, és reméljük, abban is marad jó darabig.