Vezetőszólistáinak közreműködésével forgatott karácsonyi klipet az operaház Adolphe Adam Cantique de Noël "O Holy Night" című karácsonyi dalára. Adolphe Adam francia zeneszerző 1847-ben írta e dalt, amit azóta számos módon dolgoztak fel. Az "O Holy Night" magyar szövegét az operaház vezető szólistái számára Ókovács Szilveszter, az operaház igazgatója írta, s Kovács Zoltán, a Djabe korábbi billentyűse hangszerelte. A videóklip megjelentetésével párhuzamosan az Operaház játékra is invitálta közönségét: aki kedvet érzett hozzá, az az intézmény honlapján közzétett zenei anyag és kotta felhasználásával maga is felénekelhette Adolphe Adam karácsonyi dalának magyar változatát. Az elkészült hang-, vagy videofelvételt el kellett küldeni a megadott e-mail címre, s a beérkezett produkciók közül az Opera vezetése választotta ki a legjobbakat. Múlt héten került sor az eredményhirdetésre, s a díjazottak közé került a nagykanizsai Bolyai-iskola igazgatója, Tulman Géza is.

Tulman Géza

Forrás: Szakony Attila / Zalai Hírlap

- Amellett, hogy számos örökzöld slágerrel léptem már szólistaként a közönség elé, illetve a Farkas Ferenc Énekegyüttes tagja és a kiskanizsai Sarlós Boldogasszony templom kórusának vezetője vagyok, rajongom az operáért is - bocsátotta előre indíttatásáról Tulman Géza. - Ezért gondoltam, hogy jelentkezem a pályázatra, ráadásul nagyon tetszett is a dal. Hogy kihívás volt-e? Természetesen, hiszen az opera nem könnyű műfaj a mikrofon innenső oldaláról sem. Ráadásul 6 perces műről beszélünk, több szólamban és mindenféle hangfajban. Egyedül énekeltem fel a dalt a zenei alapra, amit csak azért jegyzek meg, mert voltak olyan pályaművek is, amiket trió adott elő. Nagyon örülök annak, hogy pályázatommal az 5 díjazott egyike lehetek, ez egyfajta megerősítés számomra. Várom már a díjam, a belépőjegyet a felújítást követően tavasszal újra megnyíló Operaház valamelyik előadására.