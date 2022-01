A szabadegyetem főszervezője, Rajnai Miklós Bánffy-díjas bölcsész az eseményen elöljáróban elmondta: arra legbüszkébb, hogy az előadássorozatok már több, mint harminc éve folyamatosan tartanak. A kezdetektől olyan szellemi támogatókat tudhatnak maguk mellett, mint Buda Ernő bányamérnök a magyar olajipar legendás alakja. A gondolat sokaknak tetszett, köztük Rózsás János írónak, volt Gulag-rabnak és Bátki József doni harcosnak, 56-os forradalmárnak is. A szintén támogatta a szabadegyetem megszervezését, s azóta is szervezőként kitart Németh Ferenc zenepedagógus. Pap Gábor művészettörténész, több egyetem vendégelőadója ezt megelőzően is, már 1985-ben tartott előadást Nagykanizsán a Szent Koronáról.