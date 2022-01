Persze Lőrincz Nándor és Nagy Bálint első nagyjátékfilmjére rá lehetne ezt sütni csak a szinopszist olvasva, de a Legjobb tudomásom szerint egy kicsit más aspektusát ragadja meg a zaklatás, bántalmazás, nemi erőszak tényének.



Nóra (Hámori Gabriella) és Dénes (Bodolai Balázs) tehetős házaspár, és elérkezettnek látják az időt, hogy gyerekük legyen. Sajnos természetes úton nem jön össze a dolog, így az örökbefogadás mellett döntenek. Egy iszogatós este után a két fél összeszólalkozik, s Nóra leszáll a hazafelé tartó buszról. Csak órákkal később ér haza, szótlanul. Valami történt az éjjel, amiről nem akar beszélni.



A rendezőpáros nagy fába vágta a fejszéjét, amikor kitalálta, hogy ilyen témájú filmet forgat, ráadásul mint debütáló darab. Számos hasonló alkotás készült a közelmúltban, akár magasabb, akár gyengébb színvonalon, így kellett valami kreatív húzás, hogy a Legjobb tudomásom szerint kitűnjön zsánertársai közül. Ez össze is jött, az a bizonyos extra ugyanis a perspektívaváltásban nyilvánul meg. Egy nemi erőszakra fókuszáló alkotásnál elsősorban a női nézőpont dominál, jelen esetben azonban, bár Nóra is központi szereplő, mi, nézők sokkal inkább Dénes kálváriáját tapasztaljuk meg. Szintén remek húzás, hogy az eset közel sem egyértelmű, sőt. A nő kezdetben a rendőrségre sem akar elmenni, felejteni szeretne, levetkőzni a szégyent és a babavárással elvonni a figyelmet. Vallomása ellentmondásos, tele van vakfoltokkal. Férje támogatja és kezdetben eltökélten el akarja kapni a tettest, később egyre inkább meginog a bizalma neje állításában. Bátor húzás Lőrinczéktől, hogy bele mertek állni ebbe, és feltettek olyan kényes kérdéseket, melyektől sokan tartanak. Gondolok itt az áldozathibáztatás és a tények elferdítése közti különbségekre, a súlyos vádakkal való szembesülésre, vagy akár a nyilvánosság elé tárt nézőpontok következményére. Szintén remek húzás, hogy a film legalább annyira szól a diszfunkcionális, sőt toxikus kapcsolatokról, mint a nemi erőszak okozta traumákról.



A kissé karót nyelt, már-már papucsférj Dénes és a sokkal karakánabb Nóra igen eltérő jellem, s noha szeretik egymást, láthatóan nincs minden rendben közöttük. Az alapvető kommunikáció, a bizalmi kérdések és az érdekellentétek mind felszínre kerülnek a cselekmény során, s újabb kérdéseket vetnek fel. A kétórás játékidő utolsó harmadáig tökéletesen működik a realista dráma, illetve a fojtogató thriller elegye, a zárásra azonban kicsit elfárad az összkép. Több helyen éreztem, hogy lezárhatták volna a sztorit, a nagyobb problémám mégis a revelációval volt. Ahogy említettem, Lőrinczék nagyon bevállalósat húztak a történetet illetően, az utolsó pillanatban viszont pont ez a bátorság veszett el. Ítélkezőnek hathat, ha azt mondom, hogy a biztonsági megoldáshoz nyúltak, úgyhogy inkább azzal zárom a gondolatmenetet, hogy nekem jobban működött volna, ha nem derül ki az igazság. Tény, hogy máshova futott volna ki a történet, de megmaradtak volna a kételyek és a misztikum, melyek a mű legerősebb pontjai.



A befejezés kissé keserű száj­ízt hagyott maga után, de ez nem nyomta rá annyira a bélyegét az élményre, hogy a végeredmény ne működjön. A Legjobb tudomásom szerint aktuális, fontos és erőteljes film, mely párkapcsolati drámaként és feszült thrillerként is megállja a helyét. Olyan témákat vet fel, melyek vitaalapnak is tökéletesek, illetve elgondolkodtatnak. Kicsit talán hosszabb a kelleténél és időnként döcög, de van annyira érdekes, hogy végig lekössön, és a megtekintés után is garantáltan velünk marad. Elsőre ez több mint korrekt Lőrincz Nándortól és Nagy Bálinttól, érdemes lesz odafigyelni rájuk a jövőben.