A karácsonyt megelőző héten bemutatott gálaműsorban a közösség több művészeti csoportja is részt vett, a repertoár gerincét egy régen játszott, de most felújított színdarab, a Játékbolt adta. A Játékbolt volt 2013-ban az utolsó előadása a Harmónia Társulatnak, melyben anno még a ma már 150 tagot számláló Kanizsai Fiatalok Közössége Egyesület mostani vezetői játszottak és amely a forgatókönyvíró Kurta Lilla külföldre távozásával megszűnt. Szollár-Nikolics Zsanna, az egyesület elnöke, Bonis Bona-díjas tehetséggondozó vetette fel most az újrajátszás ötletét, de egy kibővített változattal, s ennek kapcsán megkereste Kurta Lillát.

– Kicsit meglepődtem, amikor Zsannáék először írtak nekem ezügyben, hisz egy búcsúdarabról beszélünk, egyszersmind jól is esett, mert jó volt tudni, érezni, hogy ennyire szerették, szerettük ezt a darabot. Annak már annyira nem örültem, hogy újra dolgozni kellett vele, hiszen mivel egyre nő a városi színpad társulata, ki kellett bővítenem a művet, hogy mindenkinek jusson szerep – mondta nevetve Kurta Lilla a gálaesten. – De persze, csak tréfálok, nincs okom panaszra, jó érzés, hogy akikkel egykoron együtt dolgoztam, visszavárnak.

Szollár-Nikolics Zsannától megtudtuk: a gálaműsorban a Honvéd Kaszinó Városi Színpad társulatának tagjai mellett komoly szerep jutott a Magic Ritmo Tánccsoport táncosainak is, velük együtt közel 60 fiatal léphetett fel.

– Sajnos, a pandémia miatt az elmúlt időszakban sok fellépést kénytelenek voltunk visszamondani, holott új koreográfiák folyamatosan készültek és ezért szerettük volna, hogy a színjátszók mellett a táncosok is megmutathassanak végre ezekből a produkciókból valamennyit – mondta az elnök. – Maga a színdarab – melyet Micsinai Dominikkal közösen rendeztünk – 23 szereplőt mozgat, s több, mint egy órás. Mivel ezt még anno mi játszottuk és tényleg lubickoltunk benne, úgy gondoltuk, hogy a tanítványaink is szeretni fogják. Elmondhatom: nem tévedtünk.

A fiatalok közösségét Balogh László polgármester és Halmos Ildikó, a művészeti csoportoknak otthont adó Honvéd Kaszinó igazgatója is köszöntötte. A műsor pedig – természetesen – óriási sikert aratott.

Zsannától végül azt is megtudtuk: az ünnep előtt a Kanizsai Fiatalok Közössége hagyományosan röpke zenés-verses műsorral és némi édességgel kedveskedik a hajléktalanszálló lakóinak immár több éve – s így volt ez idén is.