Miklós Beatrix, a civil szervezet elnöke elmondta: a koncertekkel a legkisebbektől a nagyobbacska gyerekekig bezárólag szeretnének zenei élményt kínálni a város fiataljainak. A sorozat valódi összefogás eredménye: az előadásokat szállodák, szervezetek, közösségek szponzorálják. Tegnap a keszthelyi Brumi Bandi Band lépett fel a városházán.

A Brumi Bandi Band hévízi koncertje után Villányi Eszter énekes elmondta: az együttest 2006-ban alapították, amikor még picik voltak a tagok gyermekei.

– Volt egy gondolatunk: milyen jó lenne, ha mások is hallanák azokat a zenéket, amiket otthon szoktunk játszogatni – fogalmazott. – Ezután szép lassan elkezdtünk óvodákba járni, felkértek minket koncertekre, s hamarosan megszülettek a saját szerzeményeink is.

Villányi Eszter arról is beszélt: mindez számukra is élmény, s a mai napig szeretettel lépnek fel, hiszen örömöt ad nekik, ha gyerekeknek játszhatnak, közöttük lehetnek. A visszacsatolás pedig – ha tetszik az ifjú közönségnek egy-egy koncert – feltölti őket is.

A Brumi Bandi Band saját dalokat és néhány feldolgozást játszik; előbbieket Ambrus Hunor írja, illetve a szövegekben olykor „besegít” Nagy Tamás, aki úgy fogalmazott: adventi koncertjeikkel sok helyre meghívják őket. A repertoárban egyrészt népszerű, ismert dalok szerepelnek, amiket a gyerekek velük együtt énekelhetnek, és ilyenkor a saját szerzeményeik is a karácsonyhoz, a Mikuláshoz és az adventhez kapcsolódnak.

Nagy Tamás arról is beszélt: anno az időközben felcseperedett gyermekeiken is „tesztelték” ezeket a melódiákat.

– Van farsangi, évközi, gyereknapi műsorunk is – folytatta –, de a legmegkapóbb az adventi program, amikor melegségben, összebújva, sokkal jobban bevonva a gyerekeket, főként halk, lassabb szerzeményeket adunk elő, s együtt várakozunk a kis Jézus megszületésére.