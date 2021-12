Gál Lajos polgármester felidézte, Gyenesdiáson az 1950-es évektől vetítenek filmeket, s a régi mozi rendkívül népszerű volt. Kiemelte: náluk erős a civil kultúra, s ehhez társul az értékmentő felelősség, mint ebben az esetben is. Leszögezte: jobb kezekben lesznek ezek az eszközök egy közösségnél, mint a raktárakban, s ha majd láthatók lesznek egy múzeumban, az növeli a településen élők identitását is.

Szávics Gyula, a Magyar Filmegyesület alapító elnöke arról beszélt: hét éve működnek, céljuk, hogy felkutassák, összegyűjtsék és később bemutassák a régi hazai mozigépeket, eszközöket, amelyek már most is 250 négyzetmétert töltenek meg. Vannak köztük több mint 100 évesek is.

Hársfalvi György, a település művelődési házának korábbi igazgatója elmondta, ’92-ben érkezett az intézményhez, és akkor két mozigépet egy fűtetlen irodában talált meg, majd később az óvoda padlásáról is előkerült két kisebb darab, amiket megmentett a végső pusztulástól. Most ezek is a Magyar Filmegyesület gondozásába kerültek.