Ami innen következett, az már valódi örömzene volt, jól ismert Deep Purple-dalokkal. Wring That Neck a zenekar egészen korai időszakából, a rockzene legszebb balladái közé tartozó When a Blind Man Cries – Dickinson briliáns énekével –, az 1972-es Machine Head album csodatétele, a Bernhard Welz számára is megvillanási lehetőségeket kínáló Pictures of Home, majd az 1984-es újjáalakulás utáni legelső dal, a Perfect Strangers, annak emblematikus kezdő soraival: „Can you remember, remember my name” (Emlékszel, emlékszel a nevemre?). Többségük a Concertóval harmonizáló hangszereléssel, klasszikus zenei kísérettel és nyitányokkal. Jon Lord számos alkalommal vitte színpadra ezeket a dalokat szimfonikus zenekarral fuzionálva, így a partitúrák adottak voltak, Paul Mann pedig kiváló karmester, dirigálásával jól hangsúlyozta az átdolgozások különlegességét. Markáns személyiségének legerősebb pillanatait viszont akkor tapasztalhattuk meg, amikor Dickinson hibája miatt a műsor végén megismételtette a Hush című dalt. Az énekes ugyanis egyszerűen rossz helyen lépett be, s hiába jelezte a karmester, hiába volt árulkodó a zenésztársak gesztikulációja, arckifejezése, sem a verzéket, sem a refrént nem sikerült jó ütemben elkapnia az énekesnek. Emberi pillanatok voltak ezek egy egészen odáig profi módon működő gépezetben, de éppen ettől vált egyedivé, történelmivé, felejthetetlenné az előadás. A koncert zárását természetesen a legismertebb Deep Purple-dal, a Smoke On The Water jelentette, ez utóbbi már hiba nélkül. Olyannyira, hogy a gitáros Kaitner Z. Doka hangról hangra, pontosan adta vissza Blackmore emblematikus szólóját.