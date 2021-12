– Átvészeltük – átvészeljük, ezt a címet választottuk, ami többes jelentéssel bír – kezdte az elnök. – Először is a Covidra utalunk, ezért főleg ehhez kapcsolódó témájú képeket mutatunk be. Húsz tagunkból tizenhárman félszáz képpel szerepelnek a tárlaton. Emellett a cím jelzése annak a hat évtizednek is, amely a klub megalakulása óta telt el. Volt időszak, amikor kis híján megszűnt a szervezet, a tagság létszáma lecsökkent, az aktivitás se volt túlzott. Innen sikerült újraéleszteni 2011-ben, internetes honlapot indítottunk, tagokat toboroztunk, kiállításokat tartottunk – sorolta. – Tehát átvészeltük, és hisszük, hogy átvészeljük a következő éveket is, mert lesz folytatás – tette hozzá.