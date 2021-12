A program kettős célt szolgált, a szervező iskola lehetőséget kívánt biztosítani a megye és a régió népzenész diákjainak a bemutatkozásra, ugyanakkor kapcsolatépítő rendezvénynek is szánták a versenyt, ahol a szaktanárok ráláthatnak egymás munkájára, miközben a fiatalok számára ismerkedési lehetőséget is biztosít – emelte ki köszöntőbeszédében Baráth Adrien intézményvezető. Azt is elmondta: az első versenyt még 2018-ban tartották, ezt követte egy évre rá a második, tavaly azonban a pandémia miatt le kellett mondaniuk a folytatásról. A koronavírus-járvány idén is rányomta bélyegét a versenyre, sokan nem tudtak jelen lenni a programon, számukra az online bemutatkozás lehetőségét kínálták fel, amivel többen éltek is. A találkozó résztvevői Budapestről, Szombathelyről, Pécsről, Zalaszentgrótról, valamint helyből érkeztek.

A Kanizsai Horvát Tamburazenekar a színpadon

Fotó: Szakony Attila / Zalai Hírlap